Кечинов не исключил, что «Спартаку» придётся бороться за выживание

Короткая ссылка
Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал поражение команды от «Оренбурга» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кечинов не исключил, что «Спартаку» придётся бороться за выживание
  • @fcsm_official
  • Twitter

«Неприятно, когда команда постоянно проигрывает. Что касается положительных моментов в игре, то, как правило, когда команда проигрывает, они забываются и остаются незаметными. «Спартак» уже недалеко от вылета: 5—6 очков — и мы в зоне вылета. Придётся бороться за выживание? Может быть», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:2.

«Спартак» потерпел четвёртое поражение подряд в РПЛ. На данный момент красно-белые с 14 баллами располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Олег Кононов отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить