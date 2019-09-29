Кечинов не исключил, что «Спартаку» придётся бороться за выживание

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал поражение команды от «Оренбурга» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Неприятно, когда команда постоянно проигрывает. Что касается положительных моментов в игре, то, как правило, когда команда проигрывает, они забываются и остаются незаметными. «Спартак» уже недалеко от вылета: 5—6 очков — и мы в зоне вылета. Придётся бороться за выживание? Может быть», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:2.

«Спартак» потерпел четвёртое поражение подряд в РПЛ. На данный момент красно-белые с 14 баллами располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Олег Кононов отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака».