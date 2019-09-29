Представители «Спартака» не посетили пресс-конференцию после увольнения Кононова

Ни один из представителей футбольного клуба «Спартак» не явился на пресс-конференцию после поражения от «Оренбурга» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что журналисты просидели более часа в зале для пресс-конференций.

«Спартак» после игры объявил об отставке Кононова, который руководил командой с осени 2018 года. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.

«Спартак» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ впервые с 2010 года. На данный момент красно-белые с 14 очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее «Спартак» назвал исполняющего обязанности главного тренера.