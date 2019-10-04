Четыре пропущенных мяча и ноль очков: ЦСКА и «Краснодар» проиграли аутсайдерам чемпионата Испании в Лиге Европы

Московский ЦСКА и «Краснодар» потерпели домашние поражения от испанских «Эспаньола» и «Хетафе» соответственно на групповом этапе Лиги Европы. Армейцы пропустили два мяча из-за грубых ошибок собственных защитников, а южане позволили Родригесу Анхелю оформить дубль. После двух матчей в активе российских команд не значится ни одного очка.

Две травмы и грубые ошибки в обороне

ЦСКА и «Краснодар» стартовали в Лиге Европы, мягко говоря, неудачно. Российские команды пропустили по пять мячей от «Лудогорца» и «Базеля». После такого армейцы и южане просто не имели права терять очки во втором туре группового этапа, который они проводили дома. Их соперниками были испанские команды «Эспаньол» и «Хетафе».

Впрочем, оба коллектива на старте сезона в Примере не блещут. «Хетафе» располагается лишь на 16-м месте в турнирной таблицы, а «Эспаньол» — в зоне вылета, на 18-м. Именно с каталонцами и предстояло встретиться подопечным Виктора Гончаренко, которые были настроены решительно, тем более красно-синие, в отличие от оппонента, великолепно чувствуют себя во внутреннем первенстве и, одержав пять побед, уже вышли на первое место.

В преддверии еврокубкового матча Гончаренко вновь не обошёлся без небольшой ротации. Передышку получил Иван Обляков, а его место занял Кристиян Бистрович. А вот в все остальные лидеры армейцев на этот раз оказались в стартовом составе.

Несмотря на это, первый тайм получился для красно-синих весьма непростым. Коллектив Гончаренко владел преимуществом и мячом, но нечасто проникал в чужую штрафную. Из по-настоящему опасных моментов можно вспомнить разве что выстрел Николы Влашича из-за пределов штрафной. От гола «Эспаньол» в данной ситуации спас опытный вратарь Диего Лопес. Он же уверенно забрал мяч в руки, когда Рагнар Сигурдссон бил головой с нескольких метров после подачи корнера.

Впрочем, у гостей моментов не было совсем. Защитники ЦСКА спокойно справлялись с не слишком активными игроками атаки соперника, а до Игоря Акинфеева мяч практически не доходил. За первые 45 минут «Эспаньол» нанёс лишь два удара — и ни одного в створ. К тому же из-за травмы команда лишилась основного нападающего Хонатана Кальери.

Не обошёлся без замен и Гончаренко. Сразу после перерыва он вместо Игоря Дивеева выпустил в центр обороны Седрика Гогуа. Но, к сожалению, во втором тайме ситуация для ЦСКА лишь ухудшилась. Игра у команды исчезла вовсе, а скоростей не хватало для того, чтобы вскрыть оборону гостей. При этом красно-синие всё больше раскрывались и позволяли сопернику убегать в контратаки. В ходе одного из таких выпадов Виктор Кампусано вышел один на один с Игорем Акинфеевым и пробил в дальний угол, но вратарь спас свою команду.

Увы, в середине тайма бессилен оказался и он. Хёрдур Магнуссон не успел перехватить проникающий пас в штрафную на У Лэя, а тот спокойно перебросил голкипера. Теперь ЦСКА нужно было забивать. Гончаренко выпустил на поле Облякова.

К сожалению, ничего не дало и это. Мало того, в добавленное арбитром время армейцы пропустили во второй раз. И вновь не обошлось без грубой ошибки Магнуссона. На этот раз исландец фактически скинул мяч Пабло Пьятти. Аргентинец попытался протолкнуть снаряд мимо Акинфеева, и тот отскочил к Кампусано, который спокойно обвёл вратаря и забил. Так армейцы потерпели крайне обидное второе поражение подряд и существенно усложнили себе задачу по выходу в плей-офф Лиги Европы.

Вдобавок, после игры выяснилось, что защитники Дивеев и Магнуссон получили травмы.

Дубль Анхеля и упущенный шанс «быков» на спасение

После неудачи ЦСКА российские болельщики возлагали надежды на «Краснодар». Всё же южане в воскресенье обыграли тульский «Арсенал» и, кажется, сделали шаг по направлению к выходу из кризиса. Да и «Хетафе», мягко говоря, не казался непроходимым соперником.

К сожалению, если ЦСКА хотя бы владел инициативой в своём матче, то подопечные Мурада Мусаева позволяли гостям действовать первым номером. Игра у хозяев не клеилась абсолютно, и болельщикам оставалось только свистеть.

Поэтому гол Родригеса Анхеля в концовке первого тайма стал абсолютно закономерным. После потери мяча Кристофером Ольссоном в центре поля испанская команда провела молниеносную атаку, в ходе которой нападающий вышел на ударную позицию и спокойно открыл счёт.

После перерыва Мусаев пошёл ва-банк и бросил в бой вместо центрального защитника Йона Гудни Фьолусона нападающего Ари. Перестановка привела к тому, что «Краснодар» начал второй тайм достаточно активно. Показалось, что команда даже может отыграться. Увы, в этот момент «Хетафе» удалось забить второй мяч, и вновь отличился Родригес Анхель. На этот раз футболист грамотно открылся в штрафной при подаче стандарта и спокойно отправил снаряд в сетку. При этом опекавший его Маркус Берг попросту не уследил за визави.

Впрочем, «Краснодар», к чести команды, не сдавался до последнего и вскоре сумел сократить отставание в счёте до минимума. Отличился как раз вышедший на замену Ари. Натурализованный бразилец прорвался в штрафную через левый фланг, попытался выполнить прострел на Магомеда-Шапи Сулейманова, а затем сам же оказался первым на отскоке.

В концовке «Хетафе» остался в меньшинстве после того, как полузащитник Давид Тимор получил вторую жёлтую карточку за грубую игру в центре поля. После этого «Краснодар» устроил настоящий штурм, тем более судья добавил пять минут. Опасные моменты имели Мануэл Фернандеш и Берг. Первый, воспользовавшись подачей со стандарта, перекинул не только вратаря, но и сами ворота, а швед после скидки Ари не сумел протолкнуть мяч мимо голкипера.

Таким образом, «Краснодар» вслед за ЦСКА потерпел второе подряд поражение в групповом этапе Лиги Европы. Такого начала от российских команд во втором по значимости еврокубке болельщики вряд ли ждали, особенно в тот момент, когда «Зенит» и «Локомотив» достойно смотрятся в Лиге чемпионов. Теперь южанам и армейцам придётся приложить невероятные усилия для того, чтобы пробиться в плей-офф ЛЕ. В противном случае весной им придётся сосредоточиться на РПЛ.