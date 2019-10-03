Волевая победа «Барселоны», матч-триллер в Ливерпуле и четыре выигрыша в гостях: обзор игрового дня Лиги чемпионов

«Барселона» одержала волевую домашнюю победу над «Интером» благодаря дублю Луиса Суареса и результативной передаче Лионеля Месси. «Ливерпуль» позволил «Зальцбургу» совершить невероятный камбэк, но всё же набрал три очка. А «Аякс», «Челси», «Боруссия» и «Лион» добились выигрышей на выезде. RT рассказывает о главных событиях игрового дня группового этапа Лиги чемпионов.

Достижение Салаха и осечка «Наполи»

Самый результативный матч игрового дня ЛЧ состоялся в Англии, где действующий обладатель трофея «Ливерпуль» с огромным трудом сломил сопротивление «Зальцбурга». Впрочем, чемпион Австрии наглядно продемонстрировал свою мощь ещё две недели назад, когда с теннисным счётом разгромил «Генк» — 6:2.

На этот раз встреча началась для подопечных Джесси Марша очень неудачно. Уже на девятой минуте они позволили Садио Мане ворваться в штрафную и точно пробить, сыграв в стеночку с Роберто Фирмино. А в середине первого тайма преимущество хозяев удвоил Эндрю Робертсон. Когда же Мохаммед Салах довёл счёт до крупного, показалось, что дальнейшая интрига будет заключаться лишь в том, сколько мячей забьёт фаворит.

Но «Зальцбург» с этим не согласился и быстро отыграл один гол. Да и «Ливерпуль» расслабился, за что и поплатился уже в начале второго тайма, когда умудрился пропустить дважды в течение пяти минут. Гости совершили невероятный камбэк и вынудили «Энфилд» замолчать.

Однако в самый тяжёлый момент на первый план вновь вышел Салах. Не успел «Зальцбург» отыграться, как египтянин точно пробил из центра штрафной и оформил дубль. Этот гол стал для Мохамеда 77-м во всех турнирах в футболке «Ливерпуля». Примечательно, что больше на данном двухлетнем отрезке забили только Лионель Месси (96 мячей) и Роберт Левандовски (95).

Коллектив Юргена Клоппа после этого спокойно довёл дело до победы. А вот «Наполи», в первом туре одолевший «Ливерпуль», на этот раз не сумел на выезде обыграть бельгийский «Генк». Командам так и не удалось поразить ворота друг друга. Неаполитанцы увязли в оборонительных рядах оппонента и нанесли в створ чужих ворот всего два удара.

Дубли Суареса и Хакими

В центральном матче игрового дня сошлись «Барселона» и «Интер». Вдвойне интересно было понаблюдать за этим поединком, поскольку «нерадзурри» под руководством Антонио Конте великолепно стартовали и одержали шесть побед подряд в Серии А. Правда, в ЛЧ команда стартовала с домашней ничьей со «Славией», причём чёрно-синие спаслись от поражения лишь в концовке.

Но матч в Каталонии «Интер» начал великолепно, несмотря на то что в стартовом составе «Барсы» наконец появился восстановившийся после травмы Лионель Месси. Тем не менее сине-гранатовые откровенно провалили первый тайм и должны быть благодарны фортуне и Марку-Андре тер Штегену за то, что не пропустили больше одного мяча.

Единственный гол гостей создал Алексис Санчес. Экс-нападающий «Барселоны» быстро разыграл стандарт, а Лаутаро Мартинес продавил Клемана Лангле и отправил снаряд в сетку. Шла лишь вторая минута. В дальнейшем «Интер» вполне мог дожать маститого соперника, но не сделал этого.

Тут-то и сказался класс «Барселоны». После перерыва команда наконец пришла в себя и начала играть в привычный футбол. К тому же Эрнесто Вальверде очень вовремя выпустил на замену Артуро Видаля. Выйдя на поле, чилиец тут же выполнил результативную передачу на Луиса Суареса.

А в концовке продемонстрировал своё мастерство Месси. Аргентинец совершил рейд по правому флангу и своевременно отдал мяч Суаресу. В свою очередь, уругваец точно пробил в дальний угол, оформил дубль и поставил точку в этом матче. Что до Месси, то он поучаствовал в 16-м мяче в матче с итальянскими командами в ЛЧ, но «Интеру» пока не забивал ни разу в карьере.

В другом матче группы F дортмундская «Боруссия» обыграла на выезде «Славию» благодаря дублю Ашрафа Хакими. Примечательно, что для марокканца этот дубль стал первым в карьере, да и особой результативностью футболист не славился. Однако в Праге именно он стал главным героем.

Второй гол Депая и ошибки «Лейпцига»

Вслед за «Зенитом» четыре очка в квартете G набрал «Лион», с которым питерцы сыграли вничью в первом туре. Подопечные Сильвиньо на выезде обыграли «Лейпциг», и этот результат вполне можно назвать неожиданным, ведь безвыигрышная серия команды к моменту вояжа в Германию достигла семи матчей, а к тренерскому штабу возникло немало вопросов.

Во многом гостям в Лейпциге помог быстрый гол. Уже на 11-й минуте соперник фактически «привёз» мяч в собственные ворота. Хозяева при выходе из обороны позволили удачно сыграть в отборе Луке Тусару в стиле Магомеда Оздоева. Затем Тусар моментально сделал передачу на Мемфиса Депая. Голландец свой шанс не упустил и отметился вторым голом в текущем сезоне ЛЧ.

А в середине второго тайма «Лион» удвоил преимущество, и вновь не обошлось без грубой ошибки соперника. На этот раз Норди Мукиеле махнул мимо мяча, а Мартен Терье подхватил снаряд, ворвался в штрафную и поставил точку в матче. В довершение всех бед «Лейпциг» ещё в первом тайме из-за травмы лишился основного центрального защитника Ибраимы Конате, вместо которого на поле как раз и вышел Мукиеле.

Нереализованный пенальти и очередной гол Промеса

Единственный разгром в рамках игрового дня был зафиксирован в матче «Валенсии» и «Аякса». Команда Дениса Черышева пропустила три безответных мяча и позволила действующему полуфиналисту турнира одержать вторую крупную победу на стадии группового этапа.

А ведь летом, после ухода целого ряда лидеров, команде прогнозировали серьёзный спад, но пока она продолжает поддерживать высочайший уровень.

Одним из тех, кто помог амстердамцам безболезненно пережить кадровые перемены, стал Квинси Промес. В Испании чемпион России вновь не ушёл с поля без гола, который стал для него уже седьмым в текущем сезоне.

Однако стоит признать, что «Валенсии» в этом матче откровенно не повезло. Команда не реализовала огромное количество моментов и даже не сумела реализовать пенальти. Несколько выдающихся сейвов записал себе в актив обладающий невероятной реакцией Андре Онана.

«Аякс» же в первом тайме реализовал оба момента, которые имел. А после перерыва гости эффектно дожали соперника. При этом Черышев на поле появился лишь за десять минут до финального свистка и запомниться ничем не успел.

Наконец, «Челси» сумел реабилитироваться за поражение от «Валенсии» в первом туре. Молодая команда на выезде оказалась сильнее «Лилля». Логично, что счёт удалось открыть главной восходящей звезде синих Тэмми Абрахаму. Хозяева на это ответили голом Виктора Осимхена, который безболезненно заменил ушедшего в «Арсенал» Николя Пепе. Но за десять минут до финального свистка три очка английскому коллективу принёс точный удар опытного Виллиана.