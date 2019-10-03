Дубль Суареса принёс «Барселоне» победу над «Интером» в Лиге чемпионов
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Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
«Интер» забил первым. Уже на второй минуте отличился Лаутаро Мартинес.
Победу «Барселоне» принесли голы Луиса Суареса, забившего на 58-й и 84-й минутах.
В третьем туре «Барселона» на выезде сыграет с чешской «Славией», а «Интер» на своём поле примет дортмундскую «Боруссию».
Ранее сообщалось, что дубль Мохамеда Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Зальцбург» в матче ЛЧ.