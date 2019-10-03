Дубль Суареса принёс «Барселоне» победу над «Интером» в Лиге чемпионов

Каталонская «Барселона» одержала победу над миланским «Интером» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Интер» забил первым. Уже на второй минуте отличился Лаутаро Мартинес.

Победу «Барселоне» принесли голы Луиса Суареса, забившего на 58-й и 84-й минутах.

В третьем туре «Барселона» на выезде сыграет с чешской «Славией», а «Интер» на своём поле примет дортмундскую «Боруссию».

Ранее сообщалось, что дубль Мохамеда Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Зальцбург» в матче ЛЧ.