Дубль Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Зальцбург» в матче ЛЧ

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Английский «Ливерпуль» одержал победу над австрийским «РБ Зальцбург» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Дубль Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Зальцбург» в матче ЛЧ
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Встреча, прошедшая на «Эндфилде», завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев поля.

Победу «Ливерпулю» принесли голы Садио Мане, Эндрю Робертсона и Мохамеда Салаха, оформившего дубль.

За «Зальцбург» забили Хван Хи Чан, Такуми Минамино и Эрлинг Холанн.

В третьем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с бельгийским «Генком», а «Зальцбург» на своём поле примет итальянский «Наполи».

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Бенфику» в матче Лиги чемпионов.

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