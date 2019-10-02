Дубль Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Зальцбург» в матче ЛЧ
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Встреча, прошедшая на «Эндфилде», завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев поля.
Победу «Ливерпулю» принесли голы Садио Мане, Эндрю Робертсона и Мохамеда Салаха, оформившего дубль.
За «Зальцбург» забили Хван Хи Чан, Такуми Минамино и Эрлинг Холанн.
В третьем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с бельгийским «Генком», а «Зальцбург» на своём поле примет итальянский «Наполи».
Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Бенфику» в матче Лиги чемпионов.