«Валенсия» с Черышевым разгромно проиграла «Аяксу» в матче ЛЧ
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Встреча, прошедшая на «Месталье», завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Победу «Аяксу» принесли голы Хакима Зиеша, Квинси Промеса и
Донни ван де Бека, отличившихся на 8-й, 34-й и 67-й минутах соответственно.
Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 76-й минуте, но не сумел отличиться.
В третьем туре «Валенсия» на выезде сыграет с французским «Лиллем», а «Аякс» на своём поле примет лондонский «Челси».
Ранее сообщалось, что дубль Луиса Суареса принёс «Барселоне» победу над «Интером» в Лиге чемпионов.