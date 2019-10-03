«Валенсия» с Черышевым разгромно проиграла «Аяксу» в матче ЛЧ

Испанская «Валенсия» потерпела разгромное поражение он амстердамского «Аякса» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая на «Месталье», завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Победу «Аяксу» принесли голы Хакима Зиеша, Квинси Промеса и

Донни ван де Бека, отличившихся на 8-й, 34-й и 67-й минутах соответственно.

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 76-й минуте, но не сумел отличиться.

В третьем туре «Валенсия» на выезде сыграет с французским «Лиллем», а «Аякс» на своём поле примет лондонский «Челси».

Ранее сообщалось, что дубль Луиса Суареса принёс «Барселоне» победу над «Интером» в Лиге чемпионов.