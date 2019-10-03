Голы Дзюбы и Азмуна, напор Оздоева и удачные замены Семака: как «Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов

«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов благодаря точным ударам Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна. Также питерцам помог защитник соперника Рубен Диаш, который срезал мяч в собственные ворота после прострела Вячеслава Караваева. Однако Андрей Лунёв также не сумел сыграть на ноль, пропустив дальний удар от Рауля де Томаса. Таким образом, команда из Санкт-Петербурга набрала после первых двух туров четыре очка и вышла в лидеры группы G. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют в гостях против «РБ Лейпциг».

Ожидание победы и Шатов в стартовом составе

«Зенит» стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов с результативной ничьей на выезде с «Лионом». Спустя две недели питерцам предстояло принять «Бенфику», которая в первом туре уступила «Лейпцигу». И большинство экспертов после этого заключили, что именно лиссабонцы являются самой слабой командой группы G, следовательно, подопечные Сергея Семака обязаны набирать три очка.

С другой стороны, молодой коллектив Бруну Лаже вполне удачно стартовал в чемпионате Португалии и в первых семи турах одержал шесть побед при одном поражении, что позволяет «Бенфике» идти на втором месте в турнирной таблице турнира, уступая лишь сенсационному «Фамиликану».

В последний раз команды встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2015/16, тогда лиссабонцы в обеих встречах оказались сильнее «Зенита», выбив сине-бело-голубых из розыгрыша.

Артём Дзюба, вспоминая те матчи перед очередным противостоянием, подчеркнул, что на результате сказалось не лучший настрой Халка, который задумывался о переезде в Китай.

Впрочем, из участников тех матчей в составе питерцев остались единицы: Дзюба и Олег Шатов. У «Бенфики» таких футболистов чуть больше: Пицци, Андреас Самарис, Андре Алмейда и Любомир Фейса.

В результате и Дзюба, и Шатов оказались в ростере «Зенита» и на этот матч. Впрочем, появление Олега стало, пожалуй, единственным сюрпризом. Он расположился на левом фланге полузащиты. В остальном состав российской команды получился достаточно предсказуемым.

А в заявку «Бенфики» на матч попал российский вратарь Иван Злобин. Воспитанник ЦСКА дебютировал в составе первой команды «орлов» буквально на прошлой неделе, а перед поездкой на родину заявил, что ждёт от лиссабонцев только победы.

Роковая ошибка Фейсы и дальние удары гостей

Обе команды изначально сделали ставку на контратаки, и «Зенит» едва не открыл счёт уже на второй минуте. Дзюба в центре поля оттеснил от мяча оппонента и бросил в прорыв Сердара Азмуна. Нападающему удалось выйти практически на рандеву с Одиссеасом Влаходимосом, но переиграть грека иранец не смог.

Гости тут же ответили достаточно опасным ударом Любомира Фейсы после подачи углового. Словенец метил в дальний угол и совсем немного не попал в створ. По сути, это был самый опасный момент «Бенфики» в первом тайме. Кроме него можно вспомнить разве что несколько ударов с дальней дистанции, с которыми без проблем справлялся Андрей Лунёв. Видимо, Бруно Лаже был прекрасно осведомлён об ошибках вратаря в последних матчах и дал установку подопечным бить как можно чаще.

Однако ошибся в итоге не Лунёв, а уже упомянутый Фейса. В середине тайма получив мяч от своего голкипера возле собственной штрафной, Любомир проиграл борьбу в корпус с Магомедом Оздоевым и позволил полузащитнику протолкнуть мяч на Дзюбу. Артём же уверенно реализовал выход один на один, показав пример Азмуну.

Лиссабонцам пришлось раскрываться и идти вперёд, что было только на руку «Зениту», ведь коллектив Семака получил отличную возможность для быстрых атак. Впрочем, стопроцентных моментов у ворот Влаходимоса больше не было, как и у ворот Лунёва. Атаки «Бенфики» раз за разом захлёбывались ещё на подходах к штрафной, так как в опорной зоне великолепно действовали Оздоев с Вильмаром Барриосом. А в случае чего их всегда были готовы подстраховать Ярослав Ракицкий и Бранислав Иванович.

Своевременные замены Семака и отменённый гол Азмуна

Второй тайм питерцы начали очень активно и буквально прижали соперника к воротам. Не успела возобновиться игра, как Азмун с мячом ворвался в штрафную и с достаточно острого угла пробил во Влаходимоса. Впрочем, воспользоваться преимуществом «Зениту» так и не удалось, и инициатива перешла к «Бенфике».

Лиссабонцы забрали мяч под свой контроль и приближались всё ближе к владениям Лунёва. К тому же, весьма своевременно на поле вышли Кайо и Винисиус Мораис. Но Семак также ответил грамотными рокировками. Если быть точнее, к изменениям его подтолкнула травма Игоря Смольникова. Вместо него тренерский штаб хозяев бросил в бой Йордана Осорио. А через несколько минут Шатов уступил место на поле Вячеславу Караваеву, и питерцы, как и в Лионе, перешли на расстановку с тремя центральными защитниками.

Этот тактический ход полностью себя оправдал. В обороне «Зенита» снова появилась компактность. К тому же коллектив Семака здорово начал уходить в контратаки, поскольку соперник раскрывался всё больше. Совсем скоро это дало свои плоды. Не успел Караваев выйти на поле, как получил великолепную разрезающую передачу от Барриоса и прострелил от лицевой на Азмуна. Сердару пробить не позволил Рубен Диаш, но только для того, чтобы самому в переправить мяч в створ.

После этого игра у «Бенфики» совсем разладилась. Оздоев выполнил подачу со штрафного в центре поля, а Дзюба грамотно пропустил мяч на партнёра. На этот раз иранец обыграл Влаходимоса и спокойно отправил снаряд в ворота.

Мало того, практически тут же Азмун оформил дубль, но его второй гол судья справедливо отменил из-за положения вне игры, после чего форвард с чувством выполненного долга уступил место на поле Александру Ерохину.

А вот концовка получилась для «Зенита» не слишком удачной. За пять минут до финального свистка вышедший на замену Рауль Де Томас из-за пределов штрафной нанёс красивейший удар в ближний угол. Лунёв в очередной раз на старте сезона не сумел спасти команду. В результате «Бенфика» до самого конца шла вперёд и даже могла сократить отставание до минимума. К счастью, до нервотрёпки дело не дошло и «Зенит» одержал важнейшую победу.

После первых двух туров подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу группы G с 4 очками. Впереди питерцев ожидает гостевой матч с немецким «РБ Лейпциг», который имеет в своём активе 3 балла.

Встреча третьего тура состоится 23 октября в Лейпциге на «Ред Булл Арена».