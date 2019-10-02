Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч ЛЧ с «Бенфикой»

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» объявила стартовый состав команды на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой».

С первых минут за «Зенит» сыграют Андрей Лунёв, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Себастьян Дриусси, Артём Дзюба и Сердар Азмун.

В запасе остались Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Йордан Осорио, Роберт Мак, Александр Ерохин, Алексей Сутормин и Юрий Жирков.

Матч состоится в Санкт-Петербурге 2 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что матч «Зенит» — «Бенфика» пройдёт при закрытой крыше стадиона.