Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч ЛЧ с «Бенфикой»
- РИА Новости
С первых минут за «Зенит» сыграют Андрей Лунёв, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Себастьян Дриусси, Артём Дзюба и Сердар Азмун.
В запасе остались Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Йордан Осорио, Роберт Мак, Александр Ерохин, Алексей Сутормин и Юрий Жирков.
Матч состоится в Санкт-Петербурге 2 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что матч «Зенит» — «Бенфика» пройдёт при закрытой крыше стадиона.