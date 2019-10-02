Два пропущенных мяча, травмы Смолова и Жемалетдинова и спасения Облака: как «Локомотив» проиграл «Атлетико» в ЛЧ

«Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов потерпел поражение от «Атлетико» со счётом 2:0. Первый тайм завершился без забитых мячей, но сразу после перерыва гости отличились дважды. Железнодорожники вдобавок из-за травм лишились Фёдора Смолова и Рифата Жемалетдинова. А отметиться своим голом подопечным Юрия Сёмина помешал Ян Облак, совершивший несколько эффектных сейвов.

Похвала от Симеоне и отсутствие Алексея Миранчука

К домашнему матчу с «Атлетико» «Локомотив» подошёл в полной боеготовности. Команда набрала отличный ход и в субботу в важнейшем матче РПЛ одолела «Зенит». А в Лиге чемпионов две недели назад железнодорожники вовсе стартовали с выездной победы над «Байером». И всё это невзирая на травмы братьев Миранчук. Их потерю в какой-то мере сделал менее болезненной Гжегож Крыховяк, который на старте сезона забил уже шесть мячей.

После таких успехов некоторые болельщики считали, что «Локомотив» просто обязан набирать очки в матче с «Атлетико». Например, бывший вратарь красно-зелёных Руслан Нигматуллин заявил, что подопечные Юрия Сёмина «как минимум не проиграют».

Сам Сёмин был куда более аккуратен в прогнозах и отмечал лишь, что «Локомотив» должен сделать выводы из предыдущих матчей с «Атлетико». В свою очередь, наставник мадридцев Диего Симеоне назвал Сёмина «тренером с великолепной историей» и «мощной личностью».

Пути команд в еврокубках пересекались дважды. В первый раз это произошло ещё в 2007-м на стадии группового этапа Кубка УЕФА. Тогда соперники в Черкизове разошлись результативной ничьей — 3:3, хотя «Локомотив» под руководством Анатолия Бышовца по ходу встречи вёл 3:2 благодаря дублю Питера Одемвинги.

Второй раз команды встретились в 1/8 финала Лиги Европы, и «Локомотив» по сумме двух встреч уступил 1:8. Испанский коллектив в итоге завоевал трофей.

На этот раз все ждали от железнодорожников куда большего сопротивления. Во-первых, красно-зелёные набрались необходимого еврокубкового опыта, во-вторых, сам соперник выглядит пока далеко не идеально, свидетельством чему является всего одна победа в последних четырёх встречах Примеры.

Ещё больше повысить шансы «Локо» на успешный исход могло возвращение в строй Алексея Миранчука. Полузащитник в преддверии встречи вроде бы вернулся в общую группу, но снова не попал даже в заявку. Сёмин в сложившихся условиях решил не рисковать и полностью повторил стартовый состав, который был задействован в субботу в дерби с «Зенитом».

Зато Симеоне впервые в сезоне выставил в старте устрашающее атакующее трио Диего Коста — Жоау Фелиш — Альваро Мората.

Минимум моментов и самоотверженная игра «Локомотива»

Железнодорожники с первых минут вынуждены были отойти в оборону. Впрочем, красно-зелёные поначалу пытались высоко прессинговать соперника, но вскоре отказались от этой идеи, поскольку гости выходили из-под прессинга достаточно легко.

Зато оборона «Локо» выглядела практически непроходимой. Красно-зелёные действовали в лучших традициях команд Курбана Бердыева, который обыгрывал «Атлетико» со своим «Рубином». Зачастую хозяева выстраивались в защите в линию в шесть человек, пройти которую было очень сложно. А в опорной зоне очень плотно действовали Мурило и Дмитрий Баринов.

При этом подопечные Сёмина всегда готовы были убежать в контратаку, как это происходило в Леверкузене. На чужой половине поля творить в основном пытались Крыховяк с Жоау Мариу. В частности, поляк на 12-й минуте головой пробил чуть неточно после подачи с фланга. В свою очередь, Фёдор Смолов в ходе одного из быстрых выпадов из правого угла штрафной отправил мяч выше ворот.

Что до «Атлетико», то у гостей по-настоящему опасных моментов было не так много. Вспоминается разве что сильный удар Мораты из пределов штрафной в ближний угол. Маринато Гилерме невероятным образом успел сложиться и спас команду. В остальном же в штрафной «Локо» периодически становилось жарко, но игроки «Локомотива» самоотверженно бросались под мяч и выносили снаряд как можно дальше.

Пожалуй, единственной ложкой дёгтя для хозяев в первом тайме стала травма Рифата Жемалетдинова. Поле подката Томаса Парти в центре поля он ещё пытался какое-то время продолжать игру, но был вынужден попросить замену. Вместо него Сёмин бросил в бой Брайана Идову, который занял место на правом краю обороны. Владислав Игнатьев при этом поднялся выше, а ближе к перерыву вовсе поменялся флангами с Мариу.

Провальное начало тайма и характер железнодорожников

К сожалению, насколько качественным для «Локомотива» получился первый тайм, настолько неудачным вышел второй. Не успели команды вернуться на поле, как «Атлетико» открыл счёт. Железнодорожники потеряли мяч после розыгрыша аута, а Мората совершил рывок по правому флангу и выполнил отличный прострел на Жоау Фелиша. Первый удар португальца парировал Гилерме, но с добиванием справиться Маринато был просто не в состоянии.

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Теперь уже «Локомотив» вынужден был действовать первым номером, но это в отсутствие Миранчуков получалось у подопечных Сёмина не лучшим образом. Маститые гости спокойно опустились в оборону и перешли на энергосберегающий режим. А после гола Томаса Парти судьба противостояния была окончательно решена. Полузащитнику после скидки Диего Косты никто не помешал расстрелять створ из пределов штрафной.

К чести «Локомотива», команда, даже пропустив дважды, не рассыпалась и продолжила идти вперёд в надежде забить хотя бы один мяч. Заметен был Смолов, который регулярно пускался в обводку. Вот только дриблинг Фёдора редко получался успешным.

Куда полезнее действовал Крыховяк. Именно поляк в середине второго тайма нанёс первый удар железнодорожников в створ ворот. Облак спокойно справился с выстрелом. А вот чуть позже словенец уже продемонстрировал по-настоящему высочайший класс, когда каким-то чудом парировал удар всё того же Крыховяка с близкой дистанции после подачи углового.

В концовке Сёмин даже сделал замену для усиления атаки: вместо Игнатьева выпустил Эдера. Впрочем, практически тут же Смолову пришлось покинуть поле. Фёдор получил повреждение в одном из столкновений, и тренерский штаб решил им не рисковать. Поклонникам красно-зелёных остаётся надеяться, что травма нападающего окажется несерьёзной.

Забить «Локомотиву» так и не удалось, но команда проявила себя с лучшей стороны, хотя и проиграла. К сожалению, в данном случае сказалось исполнительское мастерство соперника. Но коллектив Сёмина, несмотря на неудачное начало второго тайма, сражался до конца и ушёл с поля под аплодисменты болельщиков. Хочется верить, что у красно-зелёных в Лиге чемпионов всё впереди и команда поборется не только за третье место, но и за выход в плей-офф.