Симеоне назвал Сёмина мощной личностью

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча с «Локомотивом» во втором туре Лиги чемпионов сделал комплимент наставнику железнодорожников Юрию Сёмину.

«Локомотив» здорово смотрелся в Леверкузене. Когда нужно было, команда садилась низко, так же хорошо переходила от обороны к нападению, отлично использовала свободные зоны. Сёмин — тренер с великолепной историей. Это мощная личность, мы все знаем о его возможностях», — сказал Симеоне.

Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится 1 октября на «РЖД Арене» в Москве. Начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук тренируется в общей группе «Локомотива».