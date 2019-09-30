Симеоне назвал Сёмина мощной личностью

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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча с «Локомотивом» во втором туре Лиги чемпионов сделал комплимент наставнику железнодорожников Юрию Сёмину.
Симеоне назвал Сёмина мощной личностью
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«Локомотив» здорово смотрелся в Леверкузене. Когда нужно было, команда садилась низко, так же хорошо переходила от обороны к нападению, отлично использовала свободные зоны. Сёмин — тренер с великолепной историей. Это мощная личность, мы все знаем о его возможностях», — сказал Симеоне.

Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится 1 октября на «РЖД Арене» в Москве. Начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук тренируется в общей группе «Локомотива».

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