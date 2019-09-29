Грубая ошибка Льориса, гол Черышева и рекорд Буффона: события дня в европейском футболе

Вратарь «Тоттенхэма» и чемпион мира Уго Льорис допустил курьёзную ошибку в матче АПЛ с «Саутгемптоном». Россиянин Денис Черышев забил первый мяч в Примере за восемь месяцев. А 41-летний вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон побил рекорд Паоло Мальдини по количеству игр во всех турнирах. RT рассказывает о главных событиях игрового дня в европейском футболе.

Грубая ошибка Хендерсона...

Лидирующий в чемпионате Англии «Ливерпуль» ожидаемо одержал седьмую подряд победу с начала сезона. Однако успех в матче с вернувшимся в АПЛ «Шеффилд Юнайтед» дался подопечным Юргена Клоппа нелегко. В первом тайме пару стопроцентных моментов по традиции упустил Садио Мане, а во втором скромные хозяева смотрелись едва ли не интереснее фаворита.

В результате всё решила грубая и комичная ошибка вратаря «Шеффилда» Дина Хендерсона. За 20 минут до конца матча он после удара Жоржиньо Вейналдума с линии штрафной, пытаясь поймать мяч в руки, неожиданно пустил его между ног.

...и Льориса

Без вратарской ошибки не обошёлся и другой матч игрового дня АПЛ, причём совершил её опытнейший голкипер «Тоттенхэма» чемпион мира Уго Льорис. В конце первого тайма поединка с «Саутгемптоном» он зачем-то принялся обводить Дэнни Ингса у своих ворот и потерял мяч. Форвард же спокойно поразил створ и отличился подобным образом уже второй раз на старте сезона. Ранее ему удавалось подловить на аналогичной ошибке Адриана из «Ливерпуля».

После этого эпизода счёт в матче сравнялся, а осложнял ситуацию для «Тоттенхэма» тот факт, что незадолго до этого вторую жёлтую карточку получил защитник Серж Орье.

К счастью для поклонников лондонцев, у них есть Гарри Кейн, который ещё до перерыва забил свой пятый мяч в премьер-лиге и вновь вывел «Тоттенхэм» вперёд. А во втором тайме Льорис реабилитировался за свой ляп, совершив сразу два потрясающих сейва.

Одержали победы и остальные английские топ-клубы. «Челси» обыграл «Брайтон», а «Манчестер Сити» не без труда дожал на выезде «Эвертон». Ещё за 20 минут до финального свистка счёт был равным, но голы Рахима Стерлинга и Рияда Мареза позволили действующему чемпиону увезти из Ливерпуля три очка.

Блеклое дерби и один удар «Атлетико» в створ

В Испании болельщики с огромным интересом ждали мадридского дерби «Атлетико» — «Реал», памятуя о невероятном разгроме, который подопечные Диего Симеоне учинили принципиальному сопернику в конце июля в рамках международного Кубка чемпионов — 7:3. Правда, перед этой игрой красно-белые лишились дисквалифицированного экс-форварда «Реала» Альваро Мораты.

Ожидания от матча были велики, но на деле команды выдали одно из скучнейших дерби за последние годы. Было заметно, что рисковать не хотели ни те ни другие. Футболисты больше думали о защите собственных ворот, чем о штурме чужих. Как результат — минимум по-настоящему опасных моментов.

В первом тайме вспоминается разве что выход Жоау Фелиша и неточный удар в дальний угол, а во втором — перспективные попытки Гарета Бэйла и Карима Бензема. Красноречивая статистика: за 90 минут соперники нанесли в створ ворот друг друга всего четыре удара, причём на долю «Атлетико» пришёлся один.

Дебютный гол Фирпо и первая результативная передача тер Штегена в карьере

В свою очередь, «Барселона» воспользовалась ничейным результатом в матче прямых конкурентов. Без получившего очередную травму Лионеля Месси каталонцы обыграли на выезде «Хетафе». Забитыми мячами отметились Луис Суарес и Хуниор Фирпо. Для последнего этот мяч стал дебютным в составе каталонцев.

Вратарь же сине-гранатовых Марк-Андре тер Штеген отдал свою первую голевую передачу в карьере. Незадолго до перерыва немецкий голкипер, как заправский защитник, выскочил за пределы штрафной на перехват, обработал мяч, прошёл с ним вперёд и вынес точно на Суареса. Так был открыт счёт в матче.

Успешная для Черышева поездка в Бильбао

Для российских же болельщиков самым важным событием дня в Примере, безусловно, стал дебютный гол Дениса Черышева в сезоне. Россиянин впервые попал в основу «Валенсии» на игру чемпионата Испании, заменив корейца Ли Кан Ина. Две предыдущие встречи полузащитник провёл на скамейке запасных.

Получив шанс, Черышев воспользовался им на все 100% и помог «летучим мышам» на выезде обыграть отлично стартовавший «Атлетик». Отличиться Денису удалось в середине первого тайма.

«Валенсия» убежала в стремительную контратаку, и футболист сборной России, сместившись с фланга в центр, замкнул своевременный прострел Феррана Торреса.

Этот гол так и остался единственным в матче, а Черышев был заменён в самой концовке, заслужив аплодисменты болельщиков.

Теперь в его активе два балла за результативность в четырёх встречах Примеры. Забил же в составе «Валенсии» Денис впервые с февраля, а в чемпионате Испании — впервые за восемь месяцев.

Гол Роналду и невероятное достижение Буффона

В чемпионате Италии в субботу, 28 сентября, состоялось по-настоящему знаковое событие. В матче с клубом СПАЛ Джанлуиджи Буффон попал в стартовый состав «Ювентуса» и побил рекорд Паоло Мальдини по количеству игр во всех турнирах среди соотечественников. В активе 41-летнего голкипера теперь 903 встречи. При этом главным «гвардейцем» Серии А пока остаётся Мальдини с 647 поединками. У Буффона — 640.

«Ювентус» по такому случаю просто не имел права терять очки и спокойно обыграл аутсайдера благодаря голам Криштиану Роналду и Миралема Пьянича. Буффон же в 407-й раз в карьере отыграл на ноль.

Лучший старт «Интера» за 53 года и удаление за симуляцию

Тем временем уверенно лидирующий в турнирной таблице Серии А «Интер» продлил победную серию в национальном первенстве до шести матчей. На этот раз коллектив Антонио Конте на выезде не оставил шансов «Сампдории» — 3:1. Примечательно, что дебютным мячом в составе нерадзурри в отчётной встрече отметился арендованный у «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес. К тому же он проводил первый матч в стартовом составе чёрно-синих. Более того, за пару минут до собственного точного удара чилиец очень удачно подставился под удар Стефано Сенси — рикошет от Алексиса сделал его неберущимся для голкипера генуэзской команды.

Однако в самом начале второго тайма Санчес испортил впечатление от своей игры, умудрившись получить вторую жёлтую карточку за симуляцию. Нападающий пытался заработать пенальти и упал после единоборства с оппонентом слишком картинно.

Однако «Интер», даже играя в меньшинстве, уверенно довёл дело до победы, которая позволила команде выдать лучший старт за 53 года. В последний раз миланцы начинали сезон Серии А с шести выигранных матчей в 1966-м, но тогда в итоге довольствовались серебром.

Смена лидера в Бундеслиге

В чемпионате Германии в субботу произошла смена лидера. «Лейпциг» в пяти стартовых турах потерял лишь два очка, но в шестом дома неожиданно уступил «Шальке-04» — 1:3. Впрочем, гельзенкирхенцы и сами набрали неплохой ход и одержали четвёртую победу подряд в национальном первенстве.

Осечкой прямого конкурента воспользовалась «Бавария», которая на выезде одержала дежурную победу над завзятым аутсайдером «Падерборном» — 3:2. При этом уже десятый гол в шести матчах Бундеслиги забил Роберт Левандовски, а новичок мюнхенцев Филиппе Коутиньо вновь проявил себя, забив и отдав результативную передачу.

А вот дортмундская «Боруссия» потеряла очки во втором туре подряд, причём снова сыграла вничью со счётом 2:2. В прошлом туре чёрно-жёлтые не удержали победу в матче с «Айнтрахтом», а в этом — в домашней игре с «Вердером».

Разгром от «Монако» и «молчание» Головина

«Монако» Александра Головина после победы над «Ниццей», кажется, наконец пришло в себя и вновь набрало три очка. На этот раз жертвой монегасков стал скромный «Брест», который попал в Монте-Карло под настоящий футбольный каток. Гости пропустили четыре мяча, хотя могли и в два раза больше. Правда, Головин на этот раз баллов за результативность набрать не смог и в целом был не слишком заметен. Занести себе в актив Александр может лишь отбор на чужой половине поля, после которого «Монако» заработало пенальти.

Зато великолепный матч провёл Ислам Слимани. Алжирец принял участие во всех четырёх голах монегасков. Форвард забил один мяч и отдал три голевые передачи. Теперь на его счету значатся восемь баллов за результативность (4+4) в пяти матчах Лиги 1.

А вот соперник «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов «Лион» явно угодил в затяжной кризис. В субботу команда с минимальным счётом уступила «Нанту» и до шести встреч увеличила бесвыигрышную серию в Лиге 1. С середины августа подопечные Сильвиньо набрали всего три очка и опустились во вторую половину турнирной таблицы. Кажется, болельщики не удивятся, если экс-защитник «Барселоны» в скором времени покинет свой тренерский пост.