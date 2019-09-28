Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть СПАЛ в Серии А

Туринский «Ювентус» победил СПАЛ из города Феррара в матче шестого тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 45-й минуте отличился Миралем Пьянич, а на 78-й минуте преимущество подопечных Маурицио Сарри удвоил Криштиану Роналду.

«Ювентус» набрал 16 очков и поднялся на первое место турнирной таблицы чемпионата Италии. СПАЛ находится на предпоследней позиции с тремя очками.

Ранее форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин заявил, что Роналду стал более зрелым футболистом.