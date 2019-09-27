Игуаин считает, что Роналду стал более зрелым футболистом

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Нападающий туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин рассказал, как изменился его партнёр по команде — форвард Криштиану Роналду.
Игуаин считает, что Роналду стал более зрелым футболистом
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«Прошло много лет с тех пор, как мы играли вместе с Криштиану в Испании. Сейчас я вижу перед собой совершенно другого игрока, он повзрослел, стал более зрелым, обзавёлся семьёй», — цитирует Игуаина AS.

Он также подчеркнул, что счастлив снова выступать с португальцем за одну команду.

Игуаин и Роналду вместе играли за мадридский «Реал» с 2009 по 2013 год. 

Ранее сообщалось, что футболист МЮ Поль Погба хочет зарабатывать в «Ювентусе» больше Роналду.

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