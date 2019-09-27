СМИ: Футболист МЮ Погба хочет зарабатывать в «Ювентусе» больше Роналду

Полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Поль Погба готов вернуться в итальянский «Ювентус».

Как сообщает Tuttosport, Погба рассмотрит возможное продолжение карьеры в туринском коллективе, если руководство «Ювентуса» предложит ему зарплату в размере £600 тыс. в неделю.

Отмечается, что эта сумма превышает оклад форварда действующих чемпионов Италии Криштиану Роналду.

Кроме того, интерес к Погба проявляет мадридский «Реал».

Нынешний контракт французского полузащитника с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2021 года.

Хавбек является воспитанником МЮ, в составе которого он дебютировал на профессиональном уровне в 2011 году, после чего провёл четыре сезона в «Ювентусе», а затем снова вернулся в стан «красных дьяволов». В общей сложности в его активе 147 матчей за манкунианцев, в которых он забил 31 мяч и отдал 31 результативную передачу.

Ранее гендиректор МЮ Эд Вудворд заявил, что не планирует увольнять главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера.