Вудворд не планирует увольнять Сульшера из МЮ
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«Мы и наши болельщики требуем успехов. Успех означает выигрыш трофеев. Это наша цель, стандарты «Манчестер Юнайтед» никогда не менялись. Большой прогресс достигнут в плане инвестиций в академию, скаутинг, тренировочную инфраструктуру», — приводит слова Вудворда Manchester Evening News.
Он отметил, что все эти «инвестиции» в развитие клуба, как и доверие к нынешнему наставнику команды, станут основой для будущих успехов.
«Важно сохранять терпение, пока Уле создаёт команду для будущего. Мы продолжим ориентироваться на долгосрочную стратегию, на которую не влияют какие-то краткосрочные вещи», — добавил функционер.
По итогам шести туров нынешнего сезона МЮ занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав восемь очков.
Ранее сообщалось, что МЮ начал переговоры по продлению контракта с футболистом Погба.