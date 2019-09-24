Вудворд не планирует увольнять Сульшера из МЮ

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Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд не намерен отправлять в отставку главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера из-за неудачного старта сезона.
Вудворд не планирует увольнять Сульшера из МЮ
  • © Xavier Bonilla/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы и наши болельщики требуем успехов. Успех означает выигрыш трофеев. Это наша цель, стандарты «Манчестер Юнайтед» никогда не менялись. Большой прогресс достигнут в плане инвестиций в академию, скаутинг, тренировочную инфраструктуру», — приводит слова Вудворда Manchester Evening News.

Он отметил, что все эти «инвестиции» в развитие клуба, как и доверие к нынешнему наставнику команды, станут основой для будущих успехов.

«Важно сохранять терпение, пока Уле создаёт команду для будущего. Мы продолжим ориентироваться на долгосрочную стратегию, на которую не влияют какие-то краткосрочные вещи», — добавил функционер.

По итогам шести туров нынешнего сезона МЮ занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав восемь очков.

Ранее сообщалось, что МЮ начал переговоры по продлению контракта с футболистом Погба.

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