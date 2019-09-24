СМИ: МЮ начал переговоры по продлению контракта с футболистом Погба
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Как сообщает The Times, руководство МЮ вступило в переговоры с представителями француза о новом соглашении с клубом. Главный тренер «манкунианцев» Уле-Гуннар Сульшер выступает за сохранение полузащитника в клубе, считая, что с Погба команда сможет бороться за титулы.
Нынешний контракт французского полузащитника с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2021 года.
Ранее тренер «Манчестер Юнайтед» Сульшер заявил, что Погба не перейдёт в «Реал» зимой.