СМИ: МЮ начал переговоры по продлению контракта с футболистом Погба

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Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» начал переговоры о новом контракте с французским полузащитником Полем Погба.
СМИ: МЮ начал переговоры по продлению контракта с футболистом Погба
  • © James Wilson, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает The Times, руководство МЮ вступило в переговоры с представителями француза о новом соглашении с клубом. Главный тренер «манкунианцев» Уле-Гуннар Сульшер выступает за сохранение полузащитника в клубе, считая, что с Погба команда сможет бороться за титулы.

Нынешний контракт французского полузащитника с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2021 года.

Ранее тренер «Манчестер Юнайтед» Сульшер заявил, что Погба не перейдёт в «Реал» зимой.

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