Тренер «Манчестер Юнайтед» Сульшер заявил, что Погба не перейдёт в «Реал» зимой

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер уверен, что полузащитник команды Поль Погба не перейдёт зимой в испанский «Реал».

«Не слушаю президента «Реала». Погба много работает, и он полностью привержен «Манчестер Юнайтед», — цитирует специалиста Goal.com.

По его словам, француз много работает на тренировках и хочет помочь манкунианцам достичь успеха. Наставник также подчеркнул, что он не волнуется по поводу возможного ухода игрока.

«Если всё снова начнётся в январе по вопросу переезда Поля в Мадрид, то снова не будет никаких забот. Мы будем вести себя точно так, как и летом. Погба никуда не уйдёт. Он счастлив здесь», — сказал Сульшер.

Погба является воспитанником МЮ, в составе которого он дебютировал на профессиональном уровне в 2011 году, после чего провёл четыре сезона в «Ювентусе», а затем снова вернулся в стан «красных дьяволов». В общей сложности в его активе 146 матчей за МЮ, в которых он забил 31 мяч и отдал 31 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что МЮ рассматривает наставника ПСЖ Томаса Тухеля на пост главного тренера.