СМИ: МЮ рассматривает Тухеля на пост главного тренера

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Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» рассматривает главного тренера французского ПСЖ Томаса Тухеля в качестве замены нынешнему наставнику манкунианцев Уле-Гуннару Сульшеру.
СМИ: МЮ рассматривает Тухеля на пост главного тренера
  • © Lionel Urman, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает Le 10 Sport, англичане намерены провести переговоры с немецким специалистом, если результаты не улучшатся в ближайшее время.

На данный момент «красные дьяволы» занимают шестое место в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Тухель работает в ПСЖ с 2018 года. Вместе с парижанами он стал чемпионом Франции, а также дважды выиграл Суперкубок страны.

Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Астану» в матче Лиги Европы.

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