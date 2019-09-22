СМИ: МЮ рассматривает Тухеля на пост главного тренера
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Как сообщает Le 10 Sport, англичане намерены провести переговоры с немецким специалистом, если результаты не улучшатся в ближайшее время.
На данный момент «красные дьяволы» занимают шестое место в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Тухель работает в ПСЖ с 2018 года. Вместе с парижанами он стал чемпионом Франции, а также дважды выиграл Суперкубок страны.
Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Астану» в матче Лиги Европы.