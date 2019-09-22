СМИ: МЮ рассматривает Тухеля на пост главного тренера

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» рассматривает главного тренера французского ПСЖ Томаса Тухеля в качестве замены нынешнему наставнику манкунианцев Уле-Гуннару Сульшеру.

Как сообщает Le 10 Sport, англичане намерены провести переговоры с немецким специалистом, если результаты не улучшатся в ближайшее время.

На данный момент «красные дьяволы» занимают шестое место в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Тухель работает в ПСЖ с 2018 года. Вместе с парижанами он стал чемпионом Франции, а также дважды выиграл Суперкубок страны.

Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Астану» в матче Лиги Европы.