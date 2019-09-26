Подтасовка голосов и ошибки при заполнении бланков: признание Месси лучшим футболистом года обернулось скандалом

В Международной федерации футбола опровергли все обвинения в якобы имевшей место подтасовке результатов голосования за лучшего футболиста года по версии ФИФА. Награду в шестой раз получил аргентинец Лионель Месси. Ранее представители Никарагуа и Судана заявили, что их выбор при голосовании якобы был изменён, а представители Египта возмутились отсутствием учёта их голосов. RT разбирался, что происходило после завершения церемонии The Best FIFA Football Awards 2019 в Милане.

Вручение наград ФИФА по итогам сезона редко обходится без скандалов. Практически ежегодно представители тех или иных федераций заявляют о том, что их голоса были отданы одному кандидату, в то время как сами они сделали выбор в пользу другого футболиста. Исключением не стала и церемония The Best 2019 года, на которой Лионель Месси был объявлен лучшим игроком года. Так, сразу несколько респондентов обвинили международную организацию в подтасовке результатов голосования.

Изначально на почётный приз претендовали десять футболистов, однако к 3 сентября их число было сокращено до трёх. В числе главных претендентов на награду оказались Месси, Криштиану Роналду и Вирджил ван Дейк. При этом вопросов у общественности не вызывал разве что защитник «Ливерпуля». В прошедшем сезоне мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов, а голландец стал оплотом обороны коллектива, сформировав мощнейший дуэт с Жоэлем Матипом. Кроме того, сборная Нидерландов дошла до финала Лиги Наций.

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Что касается двух форвардов, то если с включением Месси в итоговую тройку номинантов было сложно спорить, ведь он не только помог «Барселоне» в 26-й раз выиграть чемпионат Испании, но и стал лучшим бомбардиром на континенте. В 34 матчах аргентинец наколотил 36 голов, по праву получив «Золотую бутсу». В то же время Роналду не мог похвастаться такой точностью и довольно невыразительно провёл свой первый сезон в «Ювентусе». Впечатление от его выступления не сильно скрасил и успех сборной Португалии в Лиге наций.

В итоге, победил именно Месси, который опередил на восемь баллов своего ближайшего преследователя в лице ван Дейка, а Роналду — на 10. Однако позднее стали поступать сообщения о том, что в ходе процедуры подсчёта голосов были допущены серьёзные нарушения.

Первым об этом заявил капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера. В интервью изданию The Chiringuito он признался, что не голосовал за аргентинца, несмотря на то, что в официальном бланке ФИФА его выбор выглядит следующим образом: Месси, Садио Мане, Криштиану.

🚨🚨🚨 "YO NO VOTÉ A MESSI EN 'THE BEST'".



👉El capitán de la Selección de Nicaragua @juanbarreranica asegura que NO PARTICIPÓ en la elección pero aparece en la lista. (Vía 'La Prensa') pic.twitter.com/o3W5pUwOSE — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 25, 2019

Впоследствии с подобными претензиями выступил главный тренер сборной Судана Здравко Логарушич. Судя по официальному протоколу, он также сделал выбор в пользу Месси. Однако сам специалист заявляет, что его выбор не соответствует действительности.

В интервью порталу Nairobi News хорват заявил, что первое место отдал Салаху, второе — его одноклубнику сенегальцу Садио Мане, а третье — французу Килиану Мбаппе.

«Я сделал фотографию своего бланка после того, как завизировал его совместно с Футбольной ассоциацией Судана. Я не знаю, что произошло потом», — сказал Логарушич.

Позицию наставника Судана поддержал журналист портала FootballMadeInGhana.com Тофик Сьену, который в своём Twitter опубликовал бланк голосования тренера. Однако даже пользователи соцсети указали ему, что скриншот имеет признаки редактирования.

Sudan coach Zdravko Logarušić says he voted for Egypt's @MoSalah in the #FIFABestAwards awards as well as @KMbappe but his vote was changed to Lionel Messi and Vigril Van Dijk, Logarušić took a screenshot of his vote before submitting it. @FIFAcom must speak! #FIFAFootballAwardspic.twitter.com/ds9dCIhpVL — Sheikh Tophic Sienu (@DeSheikh1) September 25, 2019

Не остались в стороне и соотечественники Мохамеда Салаха. По информации Tuttosport, Египетская футбольная ассоциация (EFA) направила официальное письмо в ФИФА с требованием объяснить отсутствие голосов их представителей в итоговом протоколе.

Ответ ФИФА

В результате, в Международной федерации футбола были вынуждены прояснить ситуацию.

Первым делом ФИФА поставила под сомнение заявление Барреры. Организация предоставила ТАСС фотографию бланка никарагуанского футболиста, из которого следует, что он голосовал за Месси, а также Мане и Роналду.

Кроме того в ФИФА перепроверили документы, предоставленные Футбольной ассоциацией Судана.

«Сравнив листы голосования, представленные федерацией, с теми, которые опубликованы на сайте fifa.com, мы можем подтвердить, что получили правильные голоса при выборе лучшего игрока и тренера. Мы просим Суданскую футбольную ассоциацию изучить этот вопрос», — приводит ТАСС текст сообщения.

Что касается жалобы EFA, то в главной футбольной организации мира указали, что египетские футбольные чиновники неправильно заполнили форму бланка и проигнорировали напоминание о сроках по исправлению неточностей.

«Бланки были подписаны заглавными буквами, из-за чего были расценены как недействительные. Также на листах не было подписи генерального секретаря федерации, что необходимо для учёта голоса», — сказали Associated Press в пресс-службе ФИФА.

«Сливочный» скандал

При этом недовольство общественности вызвала не только победа Месси в голосовании за звание лучшего игрока года, но и состав сборной лучших футболистов.

Наибольшие споры развернулись вокруг присутствия в списке сразу трёх представителей мадридского «Реала», проваливших прошедший соревновательный год. Достаточно напомнить, что королевский клуб не завоевал ни одного европейского трофея, заняв третье место в чемпионате Испании и вылетев из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Тем не менее, в числе 11 лучших оказались Серхио Рамос, Марсело и Лука Модрич, причём первый и вовсе был определён на место правого защитника. В последний раз испанец появлялся на этой позиции около десяти лет назад, в связи с чем его упоминание в качестве футболиста данного амплуа кажется странным.

Что касается бразильца и хорвата, то они провели крайне невыразительный сезон, а Марсело и вовсе всю первую половину просидел на скамейке запасных. Его место в стартовом составе занимал воспитанник клуба Серхио Регилон.

Примечательно, что в символической сборной оказалось всего трое представителей клубов АПЛ, и это с учётом того, что в прошедшем сезоне оба финала еврокубков были разыграны в противостоянии английских команд («Тоттенхэм» — «Ливерпуль» и «Арсенал» — «Челси»).

Место в составе получили лишь бразильский голкипер Алиссон Бекер («Ливерпуль»), всё тот же ван Дейк и бывший игрок «Челси» Эден Азар (в настоящее время выступает за мадридский «Реал»).

При этом не были отмечены ни лидеры нападения «Ливерпуля» Роберто Фирмино, Мохамед Салах и Садио Мане, ни блистательная пара крайних защитников мерсисайдцев — Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон.

Кроме того, в числе лауреатов не оказалось ни одного представителя «Манчестер Сити», набравшего 98 очков в прошлогоднем розыгрыше чемпионата Англии и дошедшего до полуфинала Лиги чемпионов.