В ФИФА дали разъяснение федерации Египта относительно пропажи голосов за Салаха

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В Международной федерации футбола (ФИФА) рассказали, почему голоса представителей сборной Египта за форварда Мохаммеда Салаха в голосовании за лучшего игрока мира не были приняты.
В ФИФА дали разъяснение федерации Египта относительно пропажи голосов за Салаха
  • © Liam McAvoy via www.imago-images.de
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Как сообщает The Washington Post со ссылкой на АР, подписи в листах для голосования сборной Египта были написаны прописью и считались недействительными. Кроме того, бюллетени для голосования не были подписаны генеральным секретарем, что является обязательным условием. В ФИФА отметили, что связывались с Египетской футбольной ассоциацией для подтверждения форм, а затем дважды направляли напоминания о необходимости правильно подписать бланки для голосования.

Победу в голосовании одержал нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.

Ранее Федерация футбола Египта потребовала от ФИФА объяснить пропажу голосов за Салаха.

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