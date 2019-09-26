В ФИФА дали разъяснение федерации Египта относительно пропажи голосов за Салаха

В Международной федерации футбола (ФИФА) рассказали, почему голоса представителей сборной Египта за форварда Мохаммеда Салаха в голосовании за лучшего игрока мира не были приняты.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на АР, подписи в листах для голосования сборной Египта были написаны прописью и считались недействительными. Кроме того, бюллетени для голосования не были подписаны генеральным секретарем, что является обязательным условием. В ФИФА отметили, что связывались с Египетской футбольной ассоциацией для подтверждения форм, а затем дважды направляли напоминания о необходимости правильно подписать бланки для голосования.

Победу в голосовании одержал нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.

Ранее Федерация футбола Египта потребовала от ФИФА объяснить пропажу голосов за Салаха.