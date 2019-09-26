В ФИФА дали разъяснение федерации Египта относительно пропажи голосов за Салаха
- © Liam McAvoy via www.imago-images.de
- globallookpress.com
Как сообщает The Washington Post со ссылкой на АР, подписи в листах для голосования сборной Египта были написаны прописью и считались недействительными. Кроме того, бюллетени для голосования не были подписаны генеральным секретарем, что является обязательным условием. В ФИФА отметили, что связывались с Египетской футбольной ассоциацией для подтверждения форм, а затем дважды направляли напоминания о необходимости правильно подписать бланки для голосования.
Победу в голосовании одержал нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.
Ранее Федерация футбола Египта потребовала от ФИФА объяснить пропажу голосов за Салаха.