Федерация футбола Египта потребовала от ФИФА объяснить пропажу голосов за Салаха

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После публикации отчёта Международной федерации футбола (ФИФА) с результатами голосования за приз лучшему игроку мира в Египте потребовали объяснений относительно пропажи нескольких голосов в пользу своего футболиста Мохаммеда Салаха, выступающего за «Ливерпуль».
Федерация футбола Египта потребовала от ФИФА объяснить пропажу голосов за Салаха
  • © Giuseppe Maffia, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает Tuttosport, египетская федерация направила в ФИФА письмо с требованием объяснить пропажу их голосов за форварда «Ливерпуля» и национальной сборной страны Мохаммеда Салаха.

Победителем в голосовании стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси. После публикации результатов голосования последовало уже несколько заявлений от представителей разных стран, что, вопреки опубликованной информации, они не голосовали за аргентинца.

Ранее ФИФА опровергла заявление капитана сборной Никарагуа о том, что он не голосовал за Месси.

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