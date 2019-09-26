ФИФА опровергла заявление капитана сборной Никарагуа о том, что он не голосовал за Месси

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Международная футбольная федерация (ФИФА) предоставила копию протокола голосования за приз лучшему игроку мира за подписью капитана сборной Никарагуа Хуана Барреры.
ФИФА опровергла заявление капитана сборной Никарагуа о том, что он не голосовал за Месси
  • Reuters

В ответ на запрос ТАСС ФИФА предоставила копию протокола голосования за лучшего игрока за подписью капитана сборной Никарагуа Хуана Барреры и с печатью местной федерации футбола. На документе видно, что спортсмен поставил на первое место форварда «Барселоны» Лионеля Месси, вторым указал нападающего «Ливерпуля» Садио Мане, а третьим — Криштиану Роналду из «Ювентуса».

Сам футболист заявлял, что не голосовал за Месси. Аргентинец победил в голосовании за приз лучшему игроку мира ФИФА и получил награду 23 сентября в Милане на специальной церемонии.

Ранее тренер сборной Судана уличил ФИФА в фальсификации голосования в пользу Месси.

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