Тренер сборной Судана уличил ФИФА в фальсификации голосования в пользу Месси

Главный тренер сборной Судана Здравко Логарушич заявил, что отчёт о голосовании за приз лучшему игроку мира, который опубликовала ФИФА, не совпадает с выбором, который он сделал на самом деле.

Об этом сообщает журналист Даррен Кьеюне в Twitter, прикрепив фото соответствующего бюллетеня.

Здравко Логарушич выбрал тройку в составе форвардов «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха и Садио Мане, а третьим — нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. Согласно отчёту ФИФА, главный тренер Судана выбрал Месси лучшим игроком мира, на второе место поставил Вирджила ван Дейка, а третьим стал Мане.

Ранее капитан сборной Никарагуа уличил ФИФА в фальсификации голосов при выборе лучшего игрока мира.