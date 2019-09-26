«Правильные шаги по работе с бардаком и хаосом в футболе»: в ФИФА одобрили ограничение выплат агентам и сокращение аренд

Комитет всех заинтересованных сторон спортивной сферы Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил идею по ограничению аренды игроков и агентским выплатам. Речь идёт о строгой фиксации компенсаций за сделки на трансферном рынке и лимите на временные переходы игроков. 24 октября предложенные нововведения будут рассмотрены на заседании Совета ФИФА. По мнению почётного президента РФС Вячеслава Колоскова, подобные меры положительно скажутся на всём мировом футболе, однако на российские лиги в большей степени повлияет законопроект об агентах.

Принципиальное решение

В мировом футболе в скором времени грядут серьёзные организационные перемены. В среду, 25 сентября, члены комитета заинтересованных сторон спортивной сферы Международной федерации футбола (ФИФА) приняли основополагающее решение рекомендовать совету организации ряд мер по ограничению компенсационных выплат агентам, а также предложили ввести лимит на количество арендных трансферов в течение сезона.

Изменения коснутся всех лиг мира и могут быть официально утверждены на ближайшем заседании Совета ФИФА, которое состоится 24 октября.

В первую очередь боссам мирового футбола рекомендовано установить строгий контроль за финансовыми потоками между клубами и посредниками на трансферном рынке.

Речь идёт о выплате комиссионных агентам. Им предлагается выплачивать не более 10% от официальной суммы сделки и 3% от зарплаты футболиста. Те же 3% станут вознаграждением и для представителей клуба, которые занимаются выкупом прав на нового футболиста. Кроме того, внесено предложение ограничить количество участников трансферного процесса до минимального. Интересы одного игрока не должно представлять несколько агентов.

Новаторские идеи коснутся и принципов формирования составов команд. Так, уже начиная со следующего сезона руководителям клубов предстоит серьёзнее относиться к арендным соглашениям по футболистам.

Согласно проекту новых правил, за один сезон брать или отдавать в аренду в другой чемпионат можно будет по восемь игроков. Ещё через год, в сезоне-2022/23, количество подобных транзитных переходов уменьшится до шести человек. При этом максимальное количество арендных соглашений между одними и теми же клубами не может превышать трёх в обе стороны.

Меры по ограничению аренды будут распространяться на игроков в возрасте от 22 лет и старше.

Какую цель преследует ФИФА?

Идея сделать трансферы более прозрачными стала личной инициативой президента ФИФА Джанни Инфантино. Функционер активно выступал с жёсткой критикой действующей модели, ещё будучи сотрудником УЕФА, а после победы на выборах в 2016 году взялся за дело основательно.

«Мы должны сделать это, должны найти какое-то решение. Нам нужно сделать её прозрачной и чистой. У каждого, кто имеет работу, есть право зарабатывать деньги. Это очень правильно. Но это должно происходить в регулируемой среде. Мы должны регулировать это, потому что речь идёт об имидже футбола», — говорил Инфантино в ноябре 2017 года.

Позднее глава ФИФА добавлял, что главная цель подобного контроля заключается в том, чтобы сохранить целостность турниров и вернуть в мировые чемпионаты принцип честной конкурентной борьбы, которая не будет зависеть от теневых агентов и бюджета соперников.

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Что касается лимитированной версии трансферной аренды, то эта мера будет принята для того, чтобы пресечь деятельность некоторых грандов мирового футбола, которые за межсезонье могут отправить в другие клубы несколько десятков игроков.

Один из ярких примеров — лондонский «Челси», который уже на протяжении нескольких отправляет набираться опыта в другие команды более 30 игроков.

Со временем даст о себе знать и новая процентная ставка в работе агентов. ФИФА стремится сделать всю систему финансовых расчётов абсолютно прозрачной не только для избранного круга футбольных начальников, но и для простых любителей игры.

Зафиксированный процент агентам поможет ФИФА отслеживать подозрительно дорогие сделки, кроме того, со временем международная федерация намерена заняться и расчётом зарплат для игроков. В долгосрочном планировании значится проект прямой взаимосвязи между окладами футболистов и реальными доходами клубов.

Как это повлияет на Россию?

Новые футбольные законы в случае их окончательного утверждения в ФИФА коснутся и РФС. Между тем отечественные спортивные чиновники о возможных изменениях в глобальной системе мирового футбола высказались положительно. По мнению почётного президента РФС Вячеслава Колоскова, новые ограничения пойдут на благо всем лигам.

«Правильные шаги по работе с бардаком и хаосом, который творится в футболе. Сейчас можно собрать целую команду из арендованных футболистов, многие из которых даже не сыграют ни одного матча за свой новый клуб. Новый подход абсолютно правильный», — заявил Колосков в беседе с RT.

Кроме того, он подчеркнул, что строгие правила по лимиту на аренду игроков затронут РПЛ в меньшей степени.

«У нас эту опцию чаще используют на внутреннем рынке из-за удобной системы взаимных расчётов... В целом на нас это нововведение отрицательно точно не повлияет», — высказал мнение футбольный чиновник.

По мнению Колоскова, приоритетным для российских лиг станет направление по контролю за компенсациями агентам и посредникам. В беседе с RT эксперт выразил надежду, что новые правила искоренят в российском футболе сомнительные сделки, скандальные переходы, а также снизят уровень влияния агентов на руководство местных клубов.

«Агентов никто и никак не регулирует. Непонятные бонусы, выплаты. Рычагов и инструментов для отслеживания их деятельности на данный момент нет. Раньше агенты были обязаны официально регистрироваться в ФИФА, после чего полномочия по работе с ними были переданы в национальные федерации. Вот только на местах никто не отслеживает, кто, как и, главное, за сколько работает», — резюмировал Колосков.