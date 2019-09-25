ФИФА одобрила ограничения по аренде игроков и выплатам агентам
- Reuters
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Отмечается, что ФИФА хочет ограничить выплаты комиссионных агентам до 10% от суммы трансфера клубом-продавцом, 3% — от выплат игроку, 3% — агенту игрока от клуба-покупателя. Что касается аренды, то с сезона-2020/21 клубы смогут брать максимум восемь игроков из иностранных коллективов и столько же футболистов отдавать в иностранные клубы. С сезона-2022/23 это количество уменьшится до шести. При этом не больше трёх из шести футболистов смогут переходить в один клуб.
Меры будут распространяться на игроков в возрасте от 22 лет и старше.
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