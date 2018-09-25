В ФИФА предложили ограничить число аренд игроков в одно трансферное окно

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Комитет участников футбольного процесса Международной федерации футбола (ФИФА) разработал пакет реформ системы трансферов игроков.
В ФИФА предложили ограничить число аренд игроков в одно трансферное окно
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба организации.

На конференции в Лондоне поступило предложение ввести для клубов ограничение на количество арендных соглашений в рамках одного трансферного окна.

В списке возможных реформ также создание финансового органа для обработки трансферов, ограничения выплат агентам и внедрение электронной системы трансферов.

«Это важный шаг на пути к достижению большей прозрачности и выработке консенсуса в проблемах агентов, аренд и других аспектов трансферной системы», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Предложения представят совету ФИФА на заседании 26 октября.

Ранее сообщалось, что Черчесов занял девятое место среди тренеров в голосовании ФИФА.

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