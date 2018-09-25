В ФИФА предложили ограничить число аренд игроков в одно трансферное окно
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба организации.
На конференции в Лондоне поступило предложение ввести для клубов ограничение на количество арендных соглашений в рамках одного трансферного окна.
В списке возможных реформ также создание финансового органа для обработки трансферов, ограничения выплат агентам и внедрение электронной системы трансферов.
«Это важный шаг на пути к достижению большей прозрачности и выработке консенсуса в проблемах агентов, аренд и других аспектов трансферной системы», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.
Предложения представят совету ФИФА на заседании 26 октября.
Ранее сообщалось, что Черчесов занял девятое место среди тренеров в голосовании ФИФА.