Нападающий «Сочи» Карапетян оценил трансферную политику российских клубов

Нападающий «Сочи» Александр Карапетян в беседе с газетой «Известия» оценил трансферную политику российских клубов.

Отвечая на вопрос, удивляет ли его, что «Динамо», которое летом потратило на трансферы более €30 млн, но идёт недалеко от «Сочи» в турнирной таблице, Карапетян сказал, что деньги мячи не забивают.

«Нужно подобрать хорошую команду. Если посмотреть на тот же «Спартак», они ведь тоже потратили много денег на покупки. И на каком они месте? А с другой стороны, можно посмотреть на «Уфу», которая не потратила почти ничего», — отметил футболист.

Ранее бывший главный тренер «Амкара», «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев в беседе с ФАН оценил победу московского «Локомотива» над леверкузенским «Байером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.