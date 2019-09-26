Удаление Мораты за минуту, хет-трик Промеса и дебют Злобина: события дня в европейском футболе

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората после выхода на замену получил две жёлтые карточки в течение минуты. Экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес оформил хет-трик в матче чемпионата Нидерландов. А 22-летний российский вратарь Иван Злобин дебютировал в основном составе португальской «Бенфики». RT рассказывает о главных событиях игрового дня в европейском футболе.

Невероятный дебют 18-летнего бразильца

Главным событием в чемпионате Испании в среду стала смена лидера. «Атлетик» из Бильбао на выезде не сумел обыграть скромный «Леганес», и этим моментально воспользовался «Реал». Подопечные Зинедина Зидана дома нанесли первое поражение в сезоне «Осасуне». Гости хранили свои ворота в неприкосновенности до 36-й минуты, но затем очень важный мяч забил Винисиус Жуниор. Бразилец нанёс красивый удар из-за пределов штрафной, который с помощью рикошета оказался результативным.

А после перерыва великолепным дебютом в составе сливочных отметился 18-летний Родриго. Юный нападающий вышел на замену за 20 минут до финального свистка и первым же касанием отправил мяч в чужие ворота — 2:0.

Одержал победу и «Атлетико» из Мадрида, который в последних двух турах Примеры набрал лишь одно очко. На этот раз мадридцам удалось на выезде спокойно переиграть «Мальорку». В составе коллектива Диего Симеоне отличились Диего Коста и Жоау Фелиш. Немного омрачило встречу для гостей удаление вышедшего на замену Альваро Мораты. Форвард умудрился получить два «горчичника» за минуту и теперь пропустит матч с родным «Реалом».

Триллер с Черышевым на скамейке

А вот «Валенсия» Дениса Черышева во второй раз подряд сыграла вничью в чемпионате Испании. Серия команды без побед в национальном первенстве составляет уже три матча, хотя в Лиге чемпионов подопечные Альберта Селадеса стартовали как раз с трумфа в выездной игре с «Челси».

На этот раз «летучие мыши» дома не смогли обыграть «Хетафе», хотя к перерыву вели — 3:1. Не смутил хозяев даже пропущенный на первой минуте мяч. На него они ответили тремя своими, на которые ушло всего десять минут. При этом дубль оформил Максимилиано Гомес, в дебюте встречи вышедший на замену вместо получившего травму Кевина Гамейро.

Однако в середине второго тайма дуплетом выстрелили уже гости, и в результате соперники разошлись миром. А Черышев на поле так и не появился. Уже вторую игру Примеры подряд Денис проводит в запасе.

Успешное начало для российского вратаря

Зато другой российский легионер отметился дебютом в основе своей команды. 22-летний вратарь Иван Злобин, выступающий в Португалии, впервые в карьере вышел в стартовом составе «Бенфики». Воспитанник ЦСКА перебрался в команду из Лиссабона ещё в 2016-м, но довольствовался играми за фарм-клуб, хотя в последнее время регулярно попадал в заявку.

И вот, в матче Кубка лиги с «Викторией Гимарайнш» Злобин, наконец, получил свой шанс и воспользовался им на все сто процентов. Пробить отечественного голкипера соперники так и не смогли, а встреча закончилась нулевой ничьей. При этом основным вратарём «Бенфики» в настоящий момент является всё же грек Одиссеас Влаходимос, пропустивший всего три мяча в первых шести встречах чемпионата страны. Но именно Злобин теперь, вероятно, будет его сменщиком, а не 20-летний бельгиец Миле Свилар, который дебютировал за лиссабонцев в 18 лет.

Пятая победа «Интера»

В Серии А продолжает укреплять своё лидерство «Интер». «Нерадзурри» по-прежнему остаются единственной командой чемпионата Италии, не познавшей очковых потерь. Вот и в матче пятого тура подопечные Антонио Конте с минимальным счётом обыграли «Лацио». Единственный мяч в середине первого тайма забил Данило Д'Амброзио. Защитник подключился к атаке и головой замкнул навес с фланга. Примечательно, что в матчах с римлянами он набрал своё шестое очко за результативность (2 гола + 4 передачи). Это, наряду с «Болоньей», «любимая» команда Данило.

Ну а лучшим игроком матча по праву можно признать опытного вратаря «Интера» Самира Хандановича, который совершил сразу несколько отличных сейвов и помог своей команде одержать очередную победу.

Ещё больше улучшило настроение поклонникам чёрно-синих поражение одного из главных преследователей — «Наполи». Неаполитанцы дома умудрились с минимальным счётом уступить «Кальяри», пропустив единственный мяч на 87-й минуте.

Удачная «лотерея» для «Манчестер Юнайтед» и семь голов «Челси»

В Англии состоялись очередные матчи Кубка Лиги. Если накануне в рамках турнира произошла настоящая сенсация («Тоттенхэм» уступил «Колчестер Юнайтед» из четвёртого по силе дивизиона), то в среду обошлось без неожиданностей.

Увереннее всего провёл свою игру «Челси». Лондонцы отправили в ворота скромного «Гримсби Тауна» семь мячей. Дубль удалось оформить Миши Батшуайи. Также стоит отметить гол и результативную передачу 19-летнего защитника Риса Джеймса, который дебютировал в составе «Челси».

Куда более скромную победу одержал «Ливерпуль». Действующие триумфаторы Лиги чемпионов отправили в ворота «Милтона-Кинс Донса» всего два безответных мяча. Ворота соперника удалось поразить опытнейшему Джеймсу Милнеру и 17-летнему Ки-Яне Хуверу.

Невероятно близок к провалу был нещадно критикуемый на старте сезона «Манчестер Юнайтед». Коллектив Уле-Гуннара Сульшера принимал «Рочдейл» и не обошёлся без серьёзной нервотрёпки. Хозяева долгое время не могли открыть счёт и распечатали ворота соперника лишь за 20 минут до конца, но практически тут же пропустили ответный мяч. В результате судьба встречи решилась в серии пенальти. К счастью для «Красных дьяволов», они сумели собраться и избежали участи «Тоттенхэма».

Зато неплохо начавший сезон «Вест Хэм» откровенно провалился в матче с «Оксфорд Юнайтед», представляющим третий по силе дивизион. Лондонцы умудрились пропустить от уступающего в классе соперника четыре безответных мяча, причём все они влетели в ворота Роберто Хименеса после перерыва.

Сенсационное поражение ПСЖ

Ну а пожалуй главная сенсация игрового дня произошла во Франции, где лидирующий в Лиге 1 ПСЖ дома проиграл «Реймсу». Правда, парижане невнятно выглядели и в двух предыдущих матчах, со «Страсбургом» и «Лионом», но вырывали победы в концовках благодаря везению и мастерству Неймара.

На этот раз удача от подопечных Томаса Тухеля отвернулась, да и бразилец забить не сумел. В целом создалось впечатление, что парижане попросту не смогли должным образом настроиться на матч и были за это наказаны. Осечка ПСЖ позволила установить двоевластие на вершине турнирной таблицы сенсационному «Анже», который на выезде обыграл «Тулузу».

Результативный привет от Промеса

А экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес продолжает радовать поклонников «Аякса». Футболист переехал в команду из «Севильи» и быстро стал одним из лидеров молодого коллектива. Именно он открыл счёт в победном матче Лиги чемпионов с «Лиллем». Вдобавок Квинси успел забить пару мячей в первенстве Нидерландов.

В среду же Промес вовсе поймал вдохновение и отметился тремя точными ударами в перенесённом поединке четвёртого тура Эредивизи с аутсайдером «Фортуной». Теперь на счету игрока во всех турнирах на старте сезона значатся шесть голов и две результативные передачи. Мало того, этот хет-трик стал для Квинси лишь вторым на клубном уровне. Первый он оформил ещё в составе «Спартака» в матче с «Анжи».