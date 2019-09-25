«За день собрал больше подписчиков, чем весь «Витесс»: Слуцкий продолжает завоёвывать симпатии в соцсетях

Российский тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий признался, что сотрудники клуба переживают из-за того, что его личная страница в Instagram популярнее официального аккаунта команды. На «Витесс» подписаны 46 тыс. пользователей, в то время как страница Слуцкого за полтора месяца набрала уже 176 тыс. подписчиков. При этом болельщики клуба из Арнема беспокоятся о дальнейшей судьбе тренера и с нетерпением ждут новостей о подписании с ним нового контракта.

«Я заводил Instagram для веселья»

Леонид Слуцкий продолжает покорять футбольную Европу. Причём экс-наставник ЦСКА делает это не только находясь на бровке игрового поля, но и в интернете.

Слуцкий зарегистрировался в Instagram 9 августа и уже спустя пять дней обзавёлся внушительной армией поклонников из 80 тыс. подписчиков.

Всего же за полтора месяца с момента появления в сети личная страничка тренера собрала свыше 170 тыс. подписчиков.

Слуцкий радует почитателей своего таланта забавными фото. Тренер примеряет на себя маски героя фильма ужасов «Оно», вставляет командное фото в декорации зоопарка, вступает в диалоги с футболистами сборной России и даже выступает в роли режиссёра-постановщика смешных видео.

Большой популярностью в сети пользуется ролик под названием «Собака-гипнотизёр — 2». За основу шуточной видеопостановки российский тренер взял фрагмент шоу «Удивительные люди», выходящего в эфир на одном из центральных каналов. В нём щенок породы шпиц якобы гипнотизировал людей. Слуцкий снял свой кавер, в котором с помощью домашнего питомца усыпил братьев Березуцких, их детей и жён.

Кроме того, тренер не только активно выкладывает собственные посты, но и общается с другими пользователями сети.

Блогерские таланты Слуцкого не остались незамеченными сотрудниками голландского телевидения. Так, 48-летний специалист стал героем одного из популярных спортивных шоу «В машине с Энди» на канале Fox Sports. Во время непринуждённой беседы в авто ведущий поинтересовался, как на подобные успехи тренера из России реагируют в самом «Витессе», на что получил неожиданный, но весьма ироничный ответ.

«Сотрудники нашего медиадепартамента сказали мне, что за один день я собрал больше подписчиков, чем у официального аккаунта всего «Витесса» (46 тыс. ― RT). Они очень расстроились, но я сразу пояснил ― ребята, это не моя вина, не знаю, как это получилось», ― заявил Слуцкий.

При этом тренер пояснил, что над развитием клубных социальных сетей работает целая команда, он же занимается своим аккаунтом самостоятельно и в свободное от работы время.

«Дело в том, что над сетью «Витесса» работают уже четыре года, а у меня показатели выше за один день. Сказал, что дело в том, что Россия просто очень большая страна», ― пояснил Слуцкий в эфире Fox Sports.

Ведущий Энди Ван дер Мейде обратил внимание Слуцкого на то, что среди его читателей велик процент и европейских подписчиков.

«Я заводил Instagram для веселья и для того, чтобы показать всем, что мы, тренеры — совершенно обычные люди. То же самое я всегда говорю и своим игрокам ― да, вы профессиональные футболисты, но вы и простые люди», ― объяснил возможные причины своей популярности Слуцкий.

Примирение с «худшим судьёй мира» и новый контракт

Кроме того, по сообщениям СМИ, в эфире одного из ток-шоу на местном ТВ Слуцкий наконец официально уладил конфликт с арбитром Сердаром Гезюбююком. В апреле рефери обслуживал матч «Витесса» с ПСВ, в котором назначил в ворота команды российского специалиста два пенальти, в том числе в добавленное время. После той игры Слуцкий разразился гневной тирадой и назвал Гезюбююка худшим в мире судьёй.

Эмоциональная речь тренера впоследствии стала мемом, а сам тренер представил её в виде рэпа.

Однако стороны всё же пришли к примирению. Слуцкий и Гезюбююк пообщались в прямом эфире, после чего договорились встретиться лично за чашкой чая или кофе.

В то же время болельщики «Витесса» обеспокоены дальнейшей судьбой действующего наставника любимой команды. Речь идёт о новом предложении от команды из Арнема, которое, по прогнозам экспертов, Слуцкий может получить в ближайшее время.

Действующее соглашение Слуцкого, подписанное в марте 2018-го, рассчитано лишь на два года, при этом официальной информации о пролонгации контракта или подписании нового расширенного предложения пока не поступало.

В российских СМИ широко обсуждалась новость о возможном подписании трёхлетнего контракта, появившаяся в сети после сообщения в Twitter одного из голландских болельщиков. Однако местные репортёры и официальные аккаунты клуба до сих пор не подтвердили эту информацию.

По итогам шести матчей голландского чемпионата команда из Арнема набрала 14 очков и находится на третьем месте в турнирной таблице, уступая лидирующему «Аяксу», а также ПСВ лишь по дополнительным показателям.