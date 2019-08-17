Фиаско «Барселоны» в Стране Басков и выход в лидеры клуба Слуцкого: события пятницы в европейском футболе

В матче первого тура чемпионата Испании «Барселона» потерпела поражение от «Атлетика» — единственный мяч ударом через себя забил 38-летний Ариц Адурис. «Бавария» и «Герта» сыграли вничью в стартовом матче Бундеслиги. «Лион» разгромил «Анже» со счётом 6:0 в чемпионате Франции. Гол Вячеслава Караваева помог «Витессу» обыграть «Зволле» и возглавить чемпионат Нидерландов. RT рассказывает о событиях пятницы в европейском футболе.

Безвыигрышный старт «Баварии»

Чемпионат Германии стартовал на домашнем стадионе команды, которая семь лет подряд выигрывает этот турнир. «Бавария» на своём поле принимала «Герту». Мюнхенцев так и хотелось по привычке назвать фаворитами этого матча, но они такого звания не заслуживали. Поражение от «Боруссии» в Суперкубке страны, расставание с лидерами летом, невнятная трансферная кампания — с таким багажом подопечные Нико Ковача подошли к новому розыгрышу Бундеслиги.

В межсезонье перед «Баварией» стояла задача найти замену Арьену Роббену и Франку Рибери. Изначально предполагалось, что эта роль уготована Лерою Сане из «Манчестер Сити», но травма молодого немца спутала все карты. В итоге за несколько дней до старта Бундеслиги у миланского «Интера» был арендован Иван Перишич, а за несколько минут до матча с «Гертой» появилась новость о том, что в стан мюнхенцев на правах аренды из «Барселоны» перейдёт Фелипе Коутиньо.

Начало матча на «Альянц-Арене» давало надежду на успех. Роберт Левандовски отобрал мяч в центре поля, отдал его партнёрам и убежал в штрафную, где дождался голевого паса. Польский нападающий в пятый раз подряд отличился в стартовом матче чемпионата Германии. Но преимущество «Баварии» держалось недолго. Спустя четверть часа хозяева поля уже проигрывали. Игроки «Герты» шесть лет не могли забить в Мюнхене, но Доди Лукебакио и Марко Груичу это удалось. Оборона баварцев, которая была значительно укреплена в межсезонье, громко провалилась.

Спас положение всё тот же Левандовски. Он заработал пенальти за фол Груича, который зачем-то начал буквально душить соперника, хотя он был в стороне от розыгрыша углового. Игрок «Баварии» сам подошёл к мячу и реализовал одиннадцатиметровый. За оставшиеся полчаса хозяева так и не отличились, и им пришлось довольствоваться ничьей.

Поражение «Барселоны» после гола 38-летнего форварда

Следом за чемпионатом Германии стартовало первенство Испании. Его тоже открывал действующий победитель турнира «Барселона», только ей пришлось отправиться на выезд в Бильбао к местному «Атлетику». Каталонцев в этой игре было не узнать. В составе отсутствовали Коутиньо, которому надо решать вопросы с переездом в Германию, и травмированный Лионель Месси.

Эрнесто Вальверде пошёл дальше и пустил в бой сразу двух молодых игроков, задвинув былых лидеров. Вместо Серхио Бускетса в стартовом составе вышел Френки де Йонг, а вместо Ивана Ракитича — Карлес Аленья. Наставник «Барселоны» не отказал себе в удовольствии выпустить и своего главного новичка Антуана Гризманна.

Однако в текущем своём виде команда оказалась весьма несыгранной. «Атлетик» начал матч с нескольких опасных моментов у ворот Марка-Андре тер Штегена. Ответить хозяевам поля попытался Луис Суарес, попавший в штангу после неточной передачи защитника. Однако уже спустя несколько минут уругваец покинул поле из-за травмы, его сменил Рафинья, который вскоре попал в перекладину. В перерыве Вальверде стал возвращаться к привычному сочетанию игроков, выпустив Ракитича, но «Атлетик» уже достаточно разыгрался, чтобы преподнести сенсацию.

Выстояв во втором тайме, на последние минуты в составе басков вышел 38-летний Ариц Адурис, для которого текущий сезон станет последним в профессиональном футболе. Ветеран привёл в восторг болельщиков на «Сан Мамесе», когда на 88-й минуте нанёс удар в падении, поразив правый угол ворот тер Штегена. Ошарашенные каталонцы не имели даже возможности для того, чтобы сравнять счёт в заключительные моменты игры. Таким образом, сезон Ла Лиги-2019/20 открывается сенсацией, поскольку «Атлетик» впервые за шесть лет обыграл «Барселону» в рамках чемпионата Испании.

Беспощадный «Лион»

Между тем во Франции продолжает голевое шествие «Лион». В первом туре чемпионата Франции подопечные тренера-дебютанта Сильвиньо нанесли крупное поражение «Монако» со счётом 3:0, наказав его за игру в меньшинстве. Ещё хуже «львы» обошлись спустя неделю с «Анже». У себя дома лионцы забили сопернику в два раза больше безответных мячей.

Начало сокрушительному разгрому положил 21-летний Уссем Ауа, который затем переквалифицировался в диспетчера для Мемфиса Депая. Передачи алжирца голландский нападающий превратил в свой дубль. Два мяча забил и Мусса Дембеле, и вместе они возглавили гонку бомбардиров с тремя голами. Напоследок свою фамилию на табло оставил новичок клуба Жеан Лукас. Молодой бразилец вышел на замену и отличился уже на третьей минуте, сделав счёт 6:0. «Лион» одержал самую крупную победу с февраля 2017 года, когда с разницей в шесть мячей обыграл АЗ в Лиге Европы.

Вторая победа Слуцкого и гол Караваева

Чемпионат Нидерландов уже набирает обороты. Пока другие лиги только открывают свои двери, в Эредивизи стартовал третий тур. Открывать его удостоился «Витесс», принимавший на своём поле «Зволле». Перед началом нового сезона были опасения, что команде Леонида Слуцкого будет тяжело без арендованных новичков у «Челси» — лондонцы не могут приобретать новых игроков, и поэтому раздать балласт, тем более когда клуб терпит постоянные неудачи в Англии, они не могут.

Но и без вливаний со стороны и в условиях ограниченного бюджета «Витесс» стартовал очень прилично. За ничьей с «Аяксом» последовала победа над «Виллемом II», а теперь подопечные Слуцкого и вовсе временно возглавляют турнирную таблицу. Со скромным «Зволле», потерпевшим уже два поражения, команда не испытала особых проблем и набрала три очка, забив столько же мячей.

Сразу после разминочного первого тайма Вячеслав Караваев отдал пас в чужую штрафную, и капитан «Зволле» Этьен Рейнен сыграл рукой. Был назначен пенальти, розыгрыш которого занял несколько минут. Сначала Тим Матавж пробил слишком слабо, так что голкипер смог отразить удар, но Брайан Линссен добил мяч. Тут же судья гол отменил, а его автору выдал предупреждение — нападающий слишком рано вступил в игру. Матавж перебил и на этот раз справился с задачей.

Игра перешла под контроль «Витесса», и Караваев вновь получил шанс проявить себя. Матавж дал россиянину пас на ход в штрафную, и защитник забил свой второй мяч за три года выступлений в чемпионате Нидерландов. Хотя «Зволле» на некоторое время оживился, их шансы спасти игру растаяли после третьего гола. Линссен с подачи Матавжа всё-таки поразил чужие ворота. «Витесс» набрал семь очков по итогам трёх туров и пока находится на первом месте, ожидая игр конкурентов.