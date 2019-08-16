Вылет команды Комличенко, сенсационные успехи прибалтов и 34 удара «Ариса»: итоги квалификации Лиги Европы

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Борислав Головин
Чешский «Млада Болеслав» Николая Комличенко вылетел из Лиги Европы, пропустив решающий мяч от румынского «Стяуа» в дополнительное время. Вместе с тем «Рига» и «Судува» сенсационно пробились в раунд плей-офф. А греческий «Арис» сумел отыграть гандикап в три пропущенных мяча у норвежского «Мольде» и нанёс 34 удара по воротам соперника, но всё же уступил по сумме двух матчей. RT рассказывает о главных событиях третьего квалификационного этапа турнира.
Вылет команды Комличенко, сенсационные успехи прибалтов и 34 удара «Ариса»: итоги квалификации Лиги Европы
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Противостояние

Игровой день в Лиге Европы оказался богат на напряжённые яркие матчи, но наибольшее внимание обратило на себя соперничество «Трабзонспора» и «Спарты». Ещё в первом поединке команды забили в ворота друг друга по два мяча. Причём к 83-й минуте чешский коллектив вёл, но умудрился пропустить дважды и упустил победу.

В результате несобранность в концовке аукнулась для пражан вылетом из еврокубков.

Начало ответного матча получилось для них неудачным — уже на 11-й минуте Александр Сёрлот открыл счёт после подачи с фланга. Однако «Спарта» не сдавалась, и шанс в концовке ей подарил 17-летний форвард Адам Гложек, сравнявший счёт. Последние минуты получились по-настоящему жаркими. Гости пошли вперёд всей командой, но остались в меньшинстве и пропустили на 98-й минуте. Таким образом, «Трабзонспор» идёт дальше, где сыграет с греческим АЕКом.

Фавориты

А вот на сенсации третий квалификационный раунд оказался небогат. Все команды из ведущих европейских чемпионатов уверенно шагнули дальше. «Вулверхэмптон» вновь отправил четыре безответных мяча в ворота «Пюника» Александра Тарханова, хотя армянский коллектив на выезде достойно сопротивлялся и сумел даже уйти на перерыв при нулях на табло.

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Испанский «Эспаньол» трижды огорчил швейцарский «Люцерн». А вот «Айнтрахт» из Франфурта-на-Майне в ответном матче с «Вадуцем» забил лишь однажды.

Впрочем, не обошлось и без потерь. Так, «Торино», разгромив солигорский «Шахтёр» дома, в Белоруссии довольствовалось ничьей. Хозяева пропустили за десять минут до конца, но в добавленное арбитром время восстановили статус-кво с пенальти.

А «Фейеноорду» в Тбилиси вовсе пришлось отыгрываться в противостоянии с местным «Динамо» — 1:1. Другой представитель Нидерландов ПСВ, который начинал путь в Лиге чемпионов, так и не сумел поразить ворота норвежского «Хёугесунна» — 0:0.

Зато бывшая команда Гуса Тиля «АЗ Алкмаар» четырежды огорчила украинский «Мариуполь».

Сенсация

Поскольку по-настоящему громких сенсаций на данном этапе не произошло, остаётся выделить успех «Дюделанжа». С одной стороны, в прошлом сезоне чемпион Люксембурга добрался до группового этапа Лиги Европы, а в этом получил достаточно проходимых соперников в квалификации турнира — «Шкендию» и «Нымме Калью». С другой — летом команда лишилась большей части лидеров, но всё равно сумела далеко пройти в еврокубках.

К тому же «Дюделанж» пока не потерпел ни одного поражения. Даже из ЛЧ он вылетел из-за правила гостевого гола, дважды сыграв вничью с «Валеттой». А в раунде плей-офф подопечные Эмилио Ферреры сыграют с «Араратом-Арменией», и им вполне по силам вновь шагнуть в групповой этап.

Также необходимо отметить историческое достижение для североирландского футбола. Чемпион страны «Линфилд» неожиданно дважды обыграл сильнейшую команду Черногории «Сутьеску» и пробился в следующий квалификационный этап ЛЕ.

Развязка

Звания «камбэк игрового дня» полностью заслуживает «Арис», который сумел вытащить, казалось, безнадёжное противостояние с «Мольде». На выезде греческая команда разгромно уступила — 0:3, и дома ей требовалось совершить практически невероятное.

Однако коллектив из Салоник сумел сотворить настоящее чудо и сравнял счёт по сумме двух матчей. Ещё в первом тайме хозяева отличились дважды, а за пять минут до конца основного времени забили такой необходимый третий мяч.

К сожалению поклонников греческого футбола, на этом силы у «Ариса» закончились. В концовке первого дополнительного тайма команда пропустила и энергии на то, чтобы ещё дважды огорчить соперника, в себе уже не нашла.

Увы, вместе со «Спартой» завершила выступление в Лиге Европы и «Млада Болеслав» Николая Комличенко. Правда, сам российский форвард участия в ответном матче со «Стяуа» не принимал по неясным причинам.

Без своего лучшего бомбардира команда была близка к тому, чтобы и вторую встречу с соперником из Румынии свести к нулевой ничьей, но на первой добавленной минуте гостей вывел дальше гол Йонуца Панцыру.

Символично, что решающий мяч удалось забить футболисту с непростой судьбой. Дело в том, что защитник никогда не скрывал своей нетрадиционной сексуальной ориентации и даже вёл видеочат для геев. Из-за этого спортсмена в Румынии никто не хотел покупать, но текущим летом «Стяуа» всё же приобрёл Панцыру, и тот с ходу начал отбивать потраченные на него деньги.

Соседи

Разумеется, российские болельщики традиционно с интересом следят за выступлением других команд с постсоветского пространства, и в четверг их порадовали сразу четыре коллектива. Успех чемпиона Белоруссии БАТЭ в противостоянии с «Сараево» сенсацией точно не стал, ведь борисовчане весной добрались до плей-офф ЛЕ. Не удивила и победа «Зари», одной из сильнейших команд Украины, над софийским ЦСКА.

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А вот два коллектива из Прибалтики сумели приятно порадовать. Во-первых, литовская «Судува» неожиданно дважды обыграла израильский топ-клуб «Маккаби» (Тель-Авив) и в третий раз подряд добралась до раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Наконец, «Рига», участвуя в еврокубках лишь в третий раз в истории, сумела выбить из борьбы чемпиона Финляндии ХИК. В Латвии команды разошлись миром — 1:1, а в Хельсинки рижане пропустили уже на четвёртой минуте.

Дальше на первый план вышел украинский нападающий гостей Роман Дебелко. Он дважды поразил чужие ворота и один раз — свои. Именно его гол за десять минут до финального свистка вывел «Ригу» в следующий раунд.

Также дальше спокойно прошла «Астана», которая в двух матчах забила девять мячей в ворота «Валетты», и «Арарат-Армения». Последняя в кавказском противостоянии оказалась сильнее грузинского «Сабуртало».

Соперники

Продолжают успешное выступление в еврокубках и конкуренты России в таблице коэффициентов УЕФА португальцы. Так, «Виктория Гимарайнш» в третьем квалификационном раунде не оставила ни малейших шансов «Вентспилсу». В двух матчах команда забила в ворота соперника девять безответных мячей. Пока «Виктория» не знает потерь в ЛЕ — четыре матча и четыре победы.

Вновь обыграл датский «Брондбю» и соперник «Спартака» «Брага». Если на выезде подопечные Рикарду Са Пинту забили четыре мяча, то дома три — 3:1. При этом обслуживала матч российская бригада судей во главе с Алексеем Еськовым.

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