«Пюник» Тарханова разгромно проиграл «Вулверхэмптону» и вылетел из ЛЕ
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Встреча, прошедшая в Вулверхэмптоне, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Вулверхэмптону» принесли голы Педру Нету, Моргана Гиббза-Уайта, Рубена Винагре и Диогу Жота.
Таким образом по сумме двух матчей 8:9 (4:0) в следующий раунд вышел клуб Английской премьер-лиги. Следующим соперником «Вулверхэмптона» станет итальянский «Торино».
Ранее определился соперник «Спартака» в плей-офф квалификации Лиги Европы.