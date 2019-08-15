«Пюник» Тарханова разгромно проиграл «Вулверхэмптону» и вылетел из ЛЕ

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Армянский футбольный клуб «Пюник», возглавляемый российским специалистом Александром Тархановым, потерпел разгромное поражение от английского «Вулверхэмптон Уондерерс» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
«Пюник» Тарханова разгромно проиграл «Вулверхэмптону» и вылетел из ЛЕ
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Встреча, прошедшая в Вулверхэмптоне, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Вулверхэмптону» принесли голы Педру Нету, Моргана Гиббза-Уайта, Рубена Винагре и Диогу Жота.

Таким образом по сумме двух матчей 8:9 (4:0) в следующий раунд вышел клуб Английской премьер-лиги. Следующим соперником «Вулверхэмптона» станет итальянский «Торино».

Ранее определился соперник «Спартака» в плей-офф квалификации Лиги Европы.

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