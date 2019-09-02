Волевая победа Слуцкого, безвыигрышная серия Головина и удаление Бэйла после дубля: события дня в европейском футболе

«Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом», а Гарет Бэйл отметился дублем, после чего заработал две жёлтых карточки за пару минут. «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого вырвал победу у АЗ благодаря голу на 96-й минуте, а Александр Головин не смог помочь «Монако» впервые в сезоне взять три очка. Денис Черышев провёл 17 минут за «Валенсию», а «Атлетико» обыграл «Эйбар», уступая по ходу встречи с разницей в два мяча.

Безвыигрышная серия «Тоттенхэма» и 50-й гол Эриксена

Центральный матч четвёртого тура АПЛ состоялся на стадионе «Эмирейтс», где «Арсенал» принимал «Тоттенхэм». Несмотря на статус финалиста Лиги чемпионов, «шпоры» подходили к этой дуэли в статусе андердога, ведь они лишь раз смогли обыграть «канониров» в последних 26 выездных встречах национального чемпионата. Они 15 раз уступили, десять раз сыграли вничью, а единственный успех датирован ноябрём 2010 года.

За первую половину подопечные Маурисио Почеттино сделали всё возможное, чтобы сломить сопротивление заклятого врага. Уже на десятой минуте Кристиан Эриксен отметился голом и стал первым датчанином, забившим 50 мячей в АПЛ, а полчаса спустя преимущество гостей укрепил Гарри Кейн. Форвард в десятый раз поразил ворота «пушкарей», сравнявшись с Эммануэлем Адебайором и Бобби Смитом по числу мячей в дерби.

Но уже на второй компенсированной минуте к первому тайму Александр Ляказетт воспользовался передачей Николя Пепе и сократил отставание, а за 19 минут до конца отличился Пьер-Эмерик Обамеянг. Уроженец Габона забил в седьмом подряд матче на «Эмирейтс», приблизившись к результату легендарного Тьерри Анри. В 2000-м француз отличался в девяти подряд домашних встречах.

Примечательно, что при Почеттино «Тоттенхэм» 27 раз встречался с представителями «большой шестёрки» АПЛ, но триумфатором выходил лишь в трёх случаях. Девять игр завершились с ничейным счётом, а ещё 15 — поражением лондонцев.

Камбэк «Атлетико» и появление Черышева

Как и «Арсенал», «Атлетико» оказался в тяжелейшей ситуации по ходу противостояния с «Эйбаром». За первые 19 минут хозяева позволили аутсайдеру Примеры дважды поразить ворота Яна Облака, что стало уникальным событием. Ранее в чемпионате Испании «матрасники» ни разу не пропускали дважды за такой отрезок времени под руководством Диего Симеоне.

По обыкновению мадридцы продемонстрировали свой характер, но, в отличие от «канониров», смогли довести дело до конца и добились победы. Камбэк начал Жоао Феликс, ставший самым молодым португальским автором гола (19 лет 296 дней) в Ла Лиге в XXI веке. В начале второго тайма Витоло восстановил статус-кво, а за четыре секунды до конца основного времени Томас Партей установил окончательный счёт.

В отличие от мадридцев, «Валенсия» выступила гораздо увереннее и не испытала серьёзных проблем в матче с «Мальоркой». «Летучие мыши» дважды огорчили Маноло Рейну, причём оба раза с пенальти. Дани Парехо впервые в карьере реализовал два одиннадцатиметровых в одной встрече и вышел в лидеры по числу голов с точки среди испанцев за последние десять лет. На его счету 23 мяча, что на два больше, чем у Арица Адуриса.

Ещё одним знаменательным моментом стало появление на поле Дениса Черышева. В нынешнем сезоне россиянин провёл на поле лишь пять минут в игре с «Реалом Сосьедад», но на этот раз получил значительно больше времени. Хавбек вышел на 17 минут, но не смог отметиться результативными действиями.

Неудачная серия Куртуа и феерия Бэйла

«Реал» продлил свою безвыигрышную серию в Примере и поделил очки с «Вильярреалом». По ходу встречи мадридцы дважды уступали в счёте, но оба раза сумели выравнять положение. Дублем отметился Гарет Бэйл, который ещё месяц назад был кандидатом на выход из королевского клуба. Сначала валлиец замкнул передачу Дани Карвахаля, а в компенсированное время завершил ударом собственный рейд в штрафную.

Немного смазало впечатление от игры Бэйла лишь его удаление. В период с 92-й по 94-ю минуту нападающий заработал два горчичника и был изгнан с поля. Он стал вторым футболистом «Реала» в XXI веке, которому удалось отметиться дублем и заработать удаление в Примере. До настоящего момента единственным оставался Криштиану Роналду.

Одним из главных неудачников встречи стал Тибо Куртуа. Бельгиец пока не может наладить взаимопонимание с защитниками, что выливается в огромное число пропущенных голов. Так, вратарь не смог сохранить свои ворота в неприкосновенности в рекордном 11-м матче подряд.

Шесть попаданий в стойки ворот и два гола

Одним из главных событий игрового дня стало римское дерби, в котором сошлись «Рома» и «Лацио». Команды выдали очередной яркий матч и подарили болельщикам настоящее зрелище. Однако выявить победителя принципиальным соперникам так и не удалось.

Тем не менее оппоненты уже на первых минутах обменялись попаданиями в стойки ворот. У «Лацио» в штангу пробил Лукас Лейва, а у «Ромы» — Николо Дзаньоло. К слову, звон стоек ворот над стадионом «Олимпико» раздавался регулярно. Четыре раза каркас сыграл за «Рому» и дважды — за «Лацио».

Открыть же счёт удалось «волчице». На исходе трети тайма Сергей Милинкович-Савич попытался перехватить мяч в собственной штрафной, но сделал это рукой. Судья уверенно указал на точку, а наказание в исполнение привёл Александар Коларов.

Пропустив, «Лацио» обрушил на ворота соперника буквально шквал атак, но до поры удача была явно не на стороне подопечных Симоне Индзаги. Лишь после перерыва Луис Альберто, воспользовавшись прострелом Иммобиле от лицевой, восстановил статус-кво на табло. Больше командам отличиться не удалось, несмотря на обилие моментов. Матч завершился вничью, и этот результат вряд ли устроил «Лацио», хотя преимущество было на его стороне.

Упущенная победа «Монако» и три удара Головина

А вот Александру Головину и «Монако» по-прежнему приходится непросто. В воскресенье команда вновь была близка к тому, чтобы набрать три очка, но в концовке упустила победу над «Страсбургом».

Причём началась встреча просто замечательно для монегасков. Уже на десятой минуте новичок коллектива Ислам Слимани открыл счёт. Не испортил настроение гостям даже реализованный соперником пенальти, поскольку хозяева тут же на ровном месте подарили мяч Слимани, а тот с удовольствием оформил дубль.

Во втором тайме «Монако» вполне могло увеличивать преимущество в счёте, но вместо этого пропустило незадолго до финального свистка после розыгрыша углового. Причём буквально за пару минут до того Слимани упустил стопроцентный момент, чтобы оформить хет-трик. Сначала он попал в перекладину, а затем вратарь соперника невероятным образом среагировал на добивание.

Что касается Головина, то он был весьма активен, принял участие в первом голевом эпизоде и даже нанёс сразу три удара по воротам соперника. К сожалению, в створ не пришёлся ни один из них. «Монако» же с двумя очками продолжает находиться на предпоследнем месте турнирной таблицы Лиги 1.

«Витесс» в лидерах и счастливая концовка для Слуцкого

Куда лучше идут дела у Леонида Слуцкого и Вячеслава Караваева, чей «Витесс» перед перерывом на матчи сборных вырвался на первое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, оставив позади даже «Аякс».

Арнемцы сделали выводы из ничьей со скромным аутсайдером «Хераклесом» в предыдущем туре и сумели вырвать победу над крепким «АЗ Алкмаром». Причём открыть счёт удалось именно бывшей команде Гуса Тиля, но Тим Матаваж перед самым перерывом помог хозяевам отыграться.

Развязка же наступила в добавленное арбитром время, когда «Витессу» удалось заработать пенальти. Одиннадцатиметровый подопечным Слуцкого пришлось исполнять дважды, поскольку после первого удара судья посчитал, что кто-то из футболистов вбежал в штрафную раньше времени. Но и со второй попытки Матуш Беро был точен и принёс арнемцам победу.