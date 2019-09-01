«Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче четвёртого тура АПЛ

Лондонские клубы «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграли вничью в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Эмирейтс», завершилась со счётом 2:2.

«Тоттенхэм» открыл счёт уже на 10-й минуте благодаря голу Кристиана Эриксена. Преимущество «шпор» на 40-й минуте удвоил Харри Кейн, реализовывавший пенальти.

«Арсенал» сократил отставание ещё до перерыва. На второй компенсированной к первому тайму минуте забил Александер Ляказетт, а на 71-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счёт.

В пятом туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Уотфордом», а «Тоттенхэм» на своём поле примет «Кристал Пэлас».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обновил клубный рекорд по числу побед подряд в АПЛ.