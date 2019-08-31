«Ливерпуль» обновил клубный рекорд по числу побед подряд в АПЛ

«Ливерпуль» обновил клубный рекорд по числу одержанных подряд побед в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Победа над «Бёрнли» в матче четвёртого тура стала для мерсисайдской команды 13-й подряд в матчах АПЛ.

Выигрышная серия «Ливерпуля» началась ещё в сезоне-2018/19, также матчем с «Бёрнли», состоявшимся 10 марта 2019 года. С тех пор команда Юргена Клоппа не знает поражений.

При этом «Ливерпуль» стал лишь второй командой в истории высшего дивизиона чемпионата Англии, одержавшей в чемпионате 13 побед подряд, забив при этом более двух голов в каждом из матчей. Прежде подобное удавалось только лондонскому клубу «Тоттенхэм Хотспур» образца 1960 года.

Ранее сообщалось, что Ансу Фати стал самым молодым футболистом, забившим за «Барселону» в Примере.