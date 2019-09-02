«Реал» в компенсированное время ушёл от поражения в матче Примеры с «Вильярреалом»

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Мадридский «Реал» и «Вильярреал» сыграли вничью в матче третьего тура испанской Примеры.
«Реал» в компенсированное время ушёл от поражения в матче Примеры с «Вильярреалом»
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Встреча, прошедшая на стадионе «Эль-Мадригал», завершилась со счётом 2:2.

В составе «Реала» дубль оформил Гарет Бэйл, забивший на первой компенсированной к первому тайму а также на 86-й минутах. Уже в добавленное ко второму тайму время валлиец получил вторую жёлтую карточку за опасную игру в подкате и был удалён с поля.

За «Вильярреал» забили Херар Морено и Мойсес Гомес, отличившиеся на 12-й и 74-й минутах соответственно.

В четвёртом туре «Реал» на своём поле примет «Леванте», а «Вильярреал» на выезде сыграет с «Леганесом».

Ранее сообщалось, что «Атлетико» взял верх над «Эйбаром» в матче Примеры, отыгравшись с 0:2.

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