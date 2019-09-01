«Атлетико» взял верх над «Эйбаром» в матче Примеры, отыгравшись с 0:2

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Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Эйбаром» в матче третьего тура испанской Примеры.
«Атлетико» взял верх над «Эйбаром» в матче Примеры, отыгравшись с 0:2
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Встреча, прошедшая на «Ванда Метрополитано», завершилась со счётом 3:2.

В составе «Эйбара» на 7-й и 19-й минутах забили Шарлес и Анайц Арбилья.

«Атлетико» ответил голами Жоау Фелиша, Витоло и Томаса Парти, отличившихся на 27-й, 52-й и 90-й минутах.

В четвёртом туре «Атлетико» на выезде сыграет с «Реалом Сосьедад»,  а «Эйбар» на своём поле примет «Эспаньол».

Ранее сообщалось, что «Валенсия» с Черышевым обыграла «Мальорку» в матче Примеры.

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