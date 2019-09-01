«Витесс» Слуцкого победил АЗ и возглавил турнирную таблицу Эредивизи
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Арнеме на стадионе Гелредом, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
Победу «Витессу» принесли голы Тима Матавжа, забившего на первой компенсированной к первому тайму минуте, и Матуша Беро, реализовавшего пенальти на шестой добавленной ко второму тайму минуте.
В составе АЗ на 33-й минуте забил Теуну Коопмейнерсу, реализовавший 11-метровый удар.
Таким образом «Витесс», набрав 11 очков, возглавил турнирную таблицу Эредивизи, и опережает идущий вторым «Аякс» на одно очко. При этом действующие чемпионы Нидерландов провели на один матч меньше.
В следующем туре «Витесс» на выезде сыграет с ПСВ из Эйндховена, а АЗ на своём поле примет «Спарту».
Ранее сообщалось, что Квинси Промес забил первый мяч за «Аякс».