«Витесс» Слуцкого победил АЗ и возглавил турнирную таблицу Эредивизи

Футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, одержал победу над АЗ из Алкмара в матче пятого тура голландской Эредивизи.

Встреча, прошедшая в Арнеме на стадионе Гелредом, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Витессу» принесли голы Тима Матавжа, забившего на первой компенсированной к первому тайму минуте, и Матуша Беро, реализовавшего пенальти на шестой добавленной ко второму тайму минуте.

В составе АЗ на 33-й минуте забил Теуну Коопмейнерсу, реализовавший 11-метровый удар.

Таким образом «Витесс», набрав 11 очков, возглавил турнирную таблицу Эредивизи, и опережает идущий вторым «Аякс» на одно очко. При этом действующие чемпионы Нидерландов провели на один матч меньше.

В следующем туре «Витесс» на выезде сыграет с ПСВ из Эйндховена, а АЗ на своём поле примет «Спарту».

Ранее сообщалось, что Квинси Промес забил первый мяч за «Аякс».