Невероятный матч в Италии, 16-летний голеадор в Испании и сенсации в Англии: события субботы в европейском футболе

В итальянской Серии А «Ювентус» и «Наполи» на двоих забили семь мячей. Туринцы позволили сопернику отыграться со счёта 0:3, но вырвали победу в добавленное время благодаря автоголу. В Испании «Барселона» не сумела обыграть «Осасуну». 16-летний Ансу Фати стал самым молодым голеадором в составе каталонцев в матчах Примеры. А в Английской премьер-лиге (АПЛ) осечки синхронно допустили «Манчестер Юнайтед» и «Челси». RT рассказывает о главных событиях субботы в европейском футболе.

Упущенная победа МЮ и автогол «Челси» на 89-й минуте

В субботу неожиданных результатов хватало не только в РПЛ, но и в ведущих чемпионатах Европы. Так, в Англии очки дружно потеряли «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Манкунианцы на выезде не смогли обыграть «Саутгемптон», хотя открыли счёт уже на десятой минуте. Великолепно начавший сезон 21-летний валлийский полузащитник Дэниел Джеймс забил третий мяч в четырёх матчах АПЛ.

Но после перерыва Янник Вестергор восстановил статус-кво на табло. В концовке фавориту удалось буквально прижать оппонента к воротам, тем более что хозяева остались в меньшинстве после удаления Кевина Дансо, но забить ещё раз МЮ оказалось не под силу.

Следом очки потерял и «Челси». Причём лондонцы умудрились допустить осечку в домашнем матче с новичком АПЛ «Шеффилд Юнайтед». Поначалу ничто не предвещало для подопечных Фрэнка Лэмпарда беды. После первого тайма хозяева уверенно вели 2:0 благодаря двум голам Тэмми Абрахама. Примечательно, что 21-летний форвард оформил дубль во втором матче подряд.

Но сразу после перерыва «Шеффилду» удалось отыграть один мяч, а в концовке «Челси» поджидал настоящий конфуз. После прострела с левого фланга Курт Зума неудачно подставился под мяч и срезал его точно в дальний угол. Таким образом, лондонцы вновь остались без победы. В четырёх первых турах в активе синих лишь один триумф.

Дубль Агуэро и достижение «Ливерпуля»

А вот «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» дурной пример с соперников брать не стали и спокойно отправили суммарно семь мячей в ворота «Брайтона» и «Бёрнли» соответственно. Чемпион открыл счёт уже на второй минуте (забил Кевин Де Брёйне), а впоследствии отличился ещё трижды. Дубль удалось оформить Серхио Агуэро. Участие в паре результативных эпизодов принял украинский полузащитник «горожан» Александр Зинченко.

В свою очередь, «Ливерпуль» в матче с «Бёрнли» одержал уверенную четвёртую победу подряд и сохранил лидерство в турнирной таблице АПЛ. Открыть счёт подопечным Юргена Клоппа помог новозеландский нападающий оппонента Крис Вуд, срезавший мяч в собственные ворота. По разу отличились Садио Мане и Роберто Фирмино. Эта победа стала для «Ливерпуля» 13-й подряд в АПЛ. Причём мерсисайдцы — лишь вторая команда в истории, которой удалось не просто одержать 13 побед подряд, но и забить в каждом из этих матчей как минимум два мяча.

Осечка «Барселоны»

Не обошлось без сенсаций и в Испании, где «Барселона», которая по-прежнему вынуждена обходиться без помощи Лионеля Месси, довольствовалась результативной ничьей в матче со скромнейшей «Осасуной».

Причём остаётся признать этот результат вполне закономерным. В начале игры аутсайдер и вовсе прижал фаворита к воротам и забил заслуженный мяч. Роберто Торрес красивым ударом с лёта отправил снаряд под перекладину после подачи справа.

Спасать ситуацию после перерыва Эрнесто Вальверде выпустил 16-летнего Ансу Фати, и юный талант каталонцев не подвёл. Спустя всего несколько минут после выхода на поле нападающий забил дебютный мяч за взрослую команду «Барсы». Попутно Фати в возрасте 16 лет и 304 дней стал самым молодым футболистом, который когда-либо забивал за «Барсу» в чемпионате Испании. А вскоре сине-гранатовые вышли вперёд благодаря голу Артура Рамоса.

Видимо, поверив в собственный успех, гости расслабились и поплатились за это. В концовке «Осасуне» вновь удалось захватить инициативу и заработать пенальти за десять минут до финального свистка. Жерар Пике рукой явно прервал подачу в штрафную, а Торрес с одиннадцатиметровой отметки оформил дубль. Так «Барса» не сумела обыграть памплонцев впервые за шесть лет.

«Теннис» от Баварии и неудачная поездка «Боруссии» в Берлин





Сенсация произошла и в Бундеслиге, где дортмундская «Боруссия» умудрилась потерпеть поражение от новичка элитного дивизиона «Униона», который в первых двух турах набрал лишь одно очко. В свою очередь, чёрно-желтые взяли шесть и приехали в Берлин за третьей подряд победой.

Но в результате коллектив Люсьена Фавра вернулся из столицы на щите. В середине первого тайма соперники обменялись забитыми мячами, и казалось, что после перерыва фаворит дожмёт соперника. Но победу вырвал «Унион» — 3:1. Главным героем в составе команды-сенсации стал оформивший дубль нападающий Мариус Бюльтер. Для 26-летнего форварда, который всю карьеру провёл в низших лигах, эти голы стали первыми в Бундеслиге.

А вот действующий чемпион «Бавария» тренд на сенсации решила не поддерживать и дома разгромила «Майнц» с теннисным результатом — 6:1. Причём счёт удалось открыть именно гостям, но ещё до перерыва мюнхенцы вышли вперёд, а во втором тайме добили соперника. Удалось отличиться и Роберту Левандовски, который накануне встречи подписал с клубом новый контракт.

«Триллер» в Турине

Наконец, главным событием игрового дня стало противостояние «Ювентуса» и «Наполи» в Турине. Чемпион сошёлся с вице-чемпионом, и неаполитанцы жаждали отобрать у хозяев очки. Однако матч начался для гостей крайне неудачно. Уже к 20-й минуте они уступали в счёте два мяча.

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Причём «Ювентус» отчасти сработал по принципу «не было бы счастья...». В самом начале встречи травму получил Маттиа Де Шильо, но вышедший вместо него на замену новичок Данило первым же касанием забил в дебютном матче. А спустя несколько минут ворота своей бывшей команды поразил Гонсало Игуаин.

После перерыва Карло Анчелотти пошёл ва-банк и бросил в бой Ирвинга Лосано и Мариу Руя. Замены помогли неаполитанцам переломить ход встречи и прижать соперника к воротам. Вот только забить вновь удалось «Ювентусу». После прострела с фланга и элегантного пропуска со стороны Игуаина первый мяч в сезоне забил Криштиану Роналду.

Казалось, что теперь интрига умерла, но в «Наполи» так не считали. Команда пошла вперёд всеми силами и всего за три минуты умудрилась отличиться дважды, причём забили в составе гостей новички, Костас Манолас и Лосано. А за десять минут до финального свистка коллективу Анчелотти и вовсе удалось отыграться. После подачи стандарта Джованни Ди Лоренцо отправил мяч в сетку.

Но и это был ещё не конец. Уже в добавленное арбитром время штрафной заработал «Ювентус». Туринцы пошли к чужим воротам, но до мяча так и не добрались. Зато это сделал Калиду Кулибали. Сенегалец пытался вынести снаряд, но... случайно срезал его в собственные ворота. Так камбэк «Наполи» превратился в обидное поражение. Однако матч двух сильнейших итальянских команд равнодушными никого точно не оставил.