Кто достанется ЦСКА и «Краснодару»: в Монако проходит жеребьёвка группового этапа Лиги Европы
- Reuters
- © Denis Balibouse
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30 августа 2019
Среди участников Лиги Европы могли бы быть московский «Спартак» и тульский «Арсенал». Однако им не удалось пройти квалификацию. Подопечные Олега Кононова уступили по итогам двух матчей португальской «Браге», а для туляков проблемой стал азербайджанский «Нефтчи».
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Наконец, в самой желанной для остальных команд корзине собраны АЗ, «Гимарайнш», «Трабзонспор», «Александрия», «Дюделанж», ЛАСК, «Вольфсберг», «Слован», «Лугано», «Рейнджерс», ЧФР и «Ференцварош».
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В третью корзину вошли «Сент-Этьен», «Карабах», «Фейеноорд», «Хетафе», «Эспаньол», «Мальмё», «Партизан», «Стандарт», «Вулверхэмптон», «Ренн», «Русенборг» и «Истанбул».
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«Краснодар» же оказался во второй корзине, что тоже даёт неплохие перспективы при жеребьёвке. Против него не смогут сыграть ПСВ, «Селтик», «Копенгаген», «Брага», «Гент», мёнхенгладбахская «Боруссия», «Янг Бойз», «Астана», «Лудогорец», АПОЕЛ и «Айнтрахт».
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ЦСКА попал в сильнейшую первую группу. Там же находятся такие известные клубы, как «Севилья», «Арсенал», «Порту», «Рома», «Манчестер Юнайтед», киевское «Динамо», «Бешикташ», «Базель, «Спортинг», «Вольфсбург» и «Лацио».
Менее чем через четыре часа определятся соперники #ЦСКА в @EuropaLeague! Кого хотите в соперники красно-синим? pic.twitter.com/Ouqh0jNe6P— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 30, 2019
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Принцип жеребьёвки прост: все 48 команд поделены на четыре корзины в зависимости от коэффициента УЕФА. Случайным образом будут определены по одному клубу из каждой корзины, которые окажутся в одной группе. Команды из одной корзины встретиться друг с другом не смогут.
⚡ ОФИЦИАЛЬНО. Состав корзин перед #жеребьевкаЛЕ— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 29, 2019
1⃣ @DynamoKyiv, @pfc_cska
2⃣ @FCKrasnodar, @fc_astana
3⃣ @FKQarabagh
4⃣ @FCO1948pic.twitter.com/GjkWvUDsrW
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В жеребьёвке будут участвовать два российских клуба. ЦСКА автоматически пробился в групповой этап, заняв четвёртое место в последнем розыгрыше чемпионата России. «Краснодар» первоначально участвовал в квалификации Лиги чемпионов, но уступил в раунде плей-офф «Олимпиакосу» и был отправлен в Лигу Европы.
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Добрый день! В ближайшее время в Монако состоится жеребьёвка группового этапа лиги Европы в сезоне 2019/20. 48 команд, дошедших до этой стадии, узнают своих соперников по основному раунду турнира, который состоится этой осенью. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
🚨 1 час до начала! 🚨— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 30, 2019
⏰ 13:00 СЕТ
⚽️ #жеребьевкаЛЕ
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