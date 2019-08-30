Кто достанется ЦСКА и «Краснодару»: в Монако проходит жеребьёвка группового этапа Лиги Европы

В Монако проходит церемония жеребьёвки группового этапа Лиги Европы. В основном раунде соревнований выступят 48 команд, поделённые на 12 групп. Россию будут представлять ЦСКА и «Краснодар». Подопечные Виктора Гончаренко попали в первую жеребьёвочную корзину и смогут избежать самых сильных соперников. Команда Мурада Мусаева будет находиться во второй корзине. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки.

Reuters

© Denis Balibouse