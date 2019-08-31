«Боруссия» проиграла дебютанту Бундеслиги «Униону»

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Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение от берлинского «Униона» в матче третьего тура немецкой Бундеслиги.
«Боруссия» проиграла дебютанту Бундеслиги «Униону»
  • © Andreas Gora/dpa
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Униону» принесли голы Мариуса Бюльтера, оформившего дубль, и Себастьяна Андерссона.

«Боруссия» ответила голом Пако Алькасера.

В четвёртом туре «Боруссия» на своём поле примет «Байер», а «Унион» в Берлине сыграет с «Вердером».

Ранее сообщалось, что «Байер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в чемпионате Германии по футболу.

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