«Боруссия» проиграла дебютанту Бундеслиги «Униону»
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Встреча, прошедшая в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.
Победу «Униону» принесли голы Мариуса Бюльтера, оформившего дубль, и Себастьяна Андерссона.
«Боруссия» ответила голом Пако Алькасера.
В четвёртом туре «Боруссия» на своём поле примет «Байер», а «Унион» в Берлине сыграет с «Вердером».
Ранее сообщалось, что «Байер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в чемпионате Германии по футболу.