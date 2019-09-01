«Монако» с Головиным упустило победу над «Страсбургом» в матче Лиги 1

«Монако» и «Страсбург» сыграли вничью в матче четвёртого тура французской Лиги 1.

Встреча, прошедшая на «Стад де ла Мено» в Страсбурге, завершилась вничью — 2:2.

В составе «Монако» дубль оформил Ислам Слимани, забивший на 11-й и 40-й минутах.

«Страсбург» ответил голами Кенни Лалы, реализовавшего пенальти на 39-й минуте, и Адриена Томаса, отличившегося на 84-й.

В пятом туре «Монако» на своём поле примет «Марсель», а «Страсбург» на выезде сыграет с «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко вернулся в «Монако» на правах аренды.