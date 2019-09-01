Полузащитник «Челси» Бакайоко перешёл в «Монако» на правах аренды

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Французский футбольный клуб «Монако» арендовал у английского «Челси» 25-летнего опорного полузащитника Тьемуэ Бакайоко.
Полузащитник «Челси» Бакайоко перешёл в «Монако» на правах аренды
  • © Spada/Lapresse
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальная страница монегасков в социальной сети Twitter.

Отмечается, что арендное соглашение между клубами рассчитано на один год, после чего «Монако» получит возможность выкупить права на французского футболиста.

Бакайоко перешёл в «Челси» из «Монако» летом 2017 года, но не сумел закрепиться в составе английского коллектива. Минувший сезон он провёл в аренде в итальянском «Милане», приняв участие в 42 официальных матчах команды во всех турнирах и отметившись в них одним забитым мячом.

Ранее российский полузащитник Александр Головин заявил, что хочет провести в составе «Монако» ещё как минимум один сезон.

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