Головин заявил, что хочет провести в «Монако» ещё как минимум один сезон

Полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин прокомментировал свои слова о нежелании покидать команду даже в случае предложений от мадридского «Реала» или каталонской «Барселоны».

«Я на самом деле сказал не совсем так. Понятно, что «Реал» и «Барселона» — сумасшедшие команды. Просто я хочу остаться здесь, в «Монако», ещё как минимум на сезон. Потому что только привык. Уверен, что этот сезон будет гораздо лучше и для меня, и для команды», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

23-летний хавбек перешёл в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА. В его активе четыре забитых мяча и четыре голевые передачи в 37 официальных матчах.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Спартака» Маркос Рохо может стать партнёром Головина в «Монако».