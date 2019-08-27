СМИ: Экс-футболист «Спартака» Рохо может стать партнёром Головина в «Монако»
Как сообщает The Guardian, 29-летний аргентинский футболист Маркус Рохо может продолжить карьеру в «Милане» или «Монако». По информации источника, игрок покинет «Манчестер Юнайтед» до закрытия трансферного окна.
Маркус Рохо выступает за британский клуб с 2014 года. С 2010 по 2012-й футболист выступал за московский «Спартак». Цвета «Монако» защищает российский полузащитник Александр Головин.
Ранее Лэмпард заявил, что на данном этапе «Челси» никто не покинет.