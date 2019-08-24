Лэмпард: на данном этапе «Челси» никто не покинет

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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что в нынешнее трансферное межсезонье клуб больше не будет продавать футболистов.
Лэмпард: на данном этапе «Челси» никто не покинет
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«Я доволен составом. На данном этапе команду никто не покинет. Нам нужны новые футболисты, мы не можем приобретать игроков, потому нам надо дорожить составом. Я очень доволен тем, как всё сейчас обстоит», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.

В текущее межсезонье «Челси» покинули Эден Азар, Давид Луис, а форвард Гонсало Игуаин вернулся в «Милан» по окончании срока аренды.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» продлил контракт с Окслейдом-Чемберленом.

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