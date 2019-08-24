Лэмпард: на данном этапе «Челси» никто не покинет

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что в нынешнее трансферное межсезонье клуб больше не будет продавать футболистов.

«Я доволен составом. На данном этапе команду никто не покинет. Нам нужны новые футболисты, мы не можем приобретать игроков, потому нам надо дорожить составом. Я очень доволен тем, как всё сейчас обстоит», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.

В текущее межсезонье «Челси» покинули Эден Азар, Давид Луис, а форвард Гонсало Игуаин вернулся в «Милан» по окончании срока аренды.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» продлил контракт с Окслейдом-Чемберленом.