«Ливерпуль» продлил контракт с Окслейдом-Чемберленом
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Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 26-летним хавбеком носит долгосрочный характер, при этом детали контракта не уточняются.
Окслейд-Чемберлен перешёл в «Ливерпуль» из лондонского «Арсенала» летом 2017 года и с тех пор сыграл за мерсисайдцев только 47 официальных матчей, в которых забил пять мячей. Практически весь прошлый сезон он пропустил из-за тяжёлой травмы колена.
Ранее сообщалось, что дебютировавший в матче с «Реалом» вратарь ЦСКА покинул команду.