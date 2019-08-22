«Ливерпуль» продлил контракт с Окслейдом-Чемберленом

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с полузащитником Алексом Окслейдом-Чемберленом.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 26-летним хавбеком носит долгосрочный характер, при этом детали контракта не уточняются.

Окслейд-Чемберлен перешёл в «Ливерпуль» из лондонского «Арсенала» летом 2017 года и с тех пор сыграл за мерсисайдцев только 47 официальных матчей, в которых забил пять мячей. Практически весь прошлый сезон он пропустил из-за тяжёлой травмы колена.

Ранее сообщалось, что дебютировавший в матче с «Реалом» вратарь ЦСКА покинул команду.