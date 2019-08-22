Дебютировавший в матче с «Реалом» вратарь ЦСКА покинул команду

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21-летний воспитанник ЦСКА Георгий Кырнац подписал контракт со «СКА-Энергией» из Хабаровска.
Дебютировавший в матче с «Реалом» вратарь ЦСКА покинул команду
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Дебютировавший в матче с «Реалом» вратарь ЦСКА покинул команду21-летний воспитанник ЦСКА Георгий Кырнац подписал контракт со «СКА-Энергией» из Хабаровска.

Голкипер покинул ЦСКА и продолжит карьеру в «СКА-Хабаровске», сообщили в пресс-службе ЦСКА

Отмечается, что срок соглашения составит три года. 

Кырнац является воспитанником ЦСКА и дебютировал в первой команде армейцев в прошлом сезоне в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом». Тогда вратарь вышел на поле в добавленное арбитром время из-за удаления Игоря Акинфеева.

«СКА-Хабаровск в настоящее время выступает в ФНЛ и после девяти туров нового сезона занимает восьмое место.

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