Гендиректор «Уфы» прокомментировал трансфер Кругового в «Зенит»

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов высказался о переходе защитника команды Данила Кругового в петербургский «Зенит».

«Почему игрок не перешёл в ЦСКА? Этот вопрос лучше адресовать самому игроку. Мы были готовы отпустить его и в ЦСКА, и в «Зенит», это решение лично игрока, его семьи и представителя. Мы были в данном случае сторонними наблюдателями», — цитирует функционера Sport24.

Он отметил, что в клубе довольны трансфером и тем, что игрок останется в команде на правах аренды до конца текущего сезона. Он также ответил, когда защитник восстановится после травмы.

«Он уже занимается в общей группе. Но ему ещё нужно набрать необходимые кондиции. Будут ли ещё трансферы? На выход, скорее всего, нет. На вход планируется один игрок», — добавил Газизов.

Круговой является воспитанником «Зенита», откуда перешёл в «Уфу» в 2018 году. В минувшем сезоне футболист сыграл девять матчей и забил один мяч.

Ранее «Зенит» объявил о трансфере футболиста «Уфы» — Кругового.